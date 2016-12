Cu cât cumpărăm terenul pentru o casă aproape de mare

Să ai marea la câteva sute de metri distanță de casă poate fi un vis frumos chiar și pentru constănțeni, nu doar pentru cei care abia apucă să ajungă câteva zile pe an pe litoral. Iar terenuri la ora aceasta există din plin pe piață, bani să fie! Totuși, prețurile nu sunt chiar pentru toată lumea, în ciuda faptului că acestea au mai scăzut în ultimii ani.Mamaia rămâne zona / stațiunea cu cele mai mari prețuri, în special în partea de Nord. Acolo este poate locul ideal mai ales pentru pensiuni, sau poate chiar pentru proiecte mai ambițioase, având în vedere că sunt și loturi mai generoase, așadar proprietarii își permit să țină prețurile sus. De exemplu, pentru un lot de 800 de metri pătrați (al doilea lot de la mare), în zona Kazeboo, cu toate facilitățile necesare, se cere 88.000 de euro.Pentru cei care s-ar mulțumi cu o suprafață mai mică, numai bună pentru o casă / vilă nu foarte mare, prețurile scad și sub 30.000 de euro. Mai exact, tot în Mamaia Nord, 500 de metri pătrați, cu utilități în zonă, costă 28.500 de euro, preț „promoțional”, având în vedere că proprietarul vrea să scape urgent de acest teren.Unul dintre cele mai scumpe terenuri din Mamaia se găsește însă în zona hotelului Rex. Acolo, pe 500 de metri pătrați noul proprietar ar trebui să achite aproape 150.000 de euro. Certifi-catul de urbanism ar permite construirea unei clădiri chiar și cu opt etaje, așadar proprietarul țintește mai degrabă un investitor puternic. Totuși, cum suprafața nu este deloc generoasă, rămâne de văzut cine o să fie dispus să investească atâția bani.Nici în Mamaia Sat prețurile nu sunt prea accesibile. Un teren de doar 250 de metri pătrați costă 21.000 de euro.Prețuri piperate și în sudul litoraluluiPrețurile mai scad însă, cu cât înaintăm spre sudul litoralului, dar și acolo acestea depind foarte mult de zona în care se află. Cu cât terenul este mai aproape de mare și de punctele de interes din stațiune, cu atât este mai scump și astfel concurează cu cele din Mamaia. De exemplu, în Eforie Nord, în zona Steaua de Mare, un teren de 500 de metri pătrați, la doar 250 de metri de mare, poate fi cumpărat cu 38.000 de euro. Este un teren situat între vile, dispune de toate utilitățile necesare. Partea bună e că proprietarul este dispus să mai negocieze.Mai ieftin îi ajunge pe cei care vor să se retragă la Corbu, o zonă liniștită, care încă, poate din fericire, nu este neapărat un magnet pentru turiști. Un teren intravilan de aproximativ 600 de metri pătrați costă acolo în jur de 10.500 de euro, așadar 17 euro/metrul pătrat.Și în Vama Veche prețurile diferă foarte mult, în funcție de zonă. Acestea pot pleca de undeva de la 13 euro/metrul pătrat, dar pot ajunge și la 100 de euro/metrul pătrat (cu cât ne apropiem mai mult de mare).Cei care nu țin neapărat să fie aproape de mare pot opta pentru alte zone din municipiul Constanța. Totuși, nici terenurile din cartiere nu tocmai foarte bune nu sunt chiar accesibile. De exemplu, pentru un lot de puțin peste 370 de metri pătrați, din KM 4-5, se cere 16.500 de euro, un preț bun, dacă putem spune așa, făcând comparație cu alte zone din Constanța, de aproximativ 44 de euro pe metru pătrat. Per ansamblu, însă, afa-cerea nu este neapărat una chiar reușită, și asta tocmai din cauza suprafeței destul de mici chiar și pentru o casă cu nu foarte multe pretenții.