Cu bonul fiscal de 6 lei, din 7 februarie, aţi câştigat la loterie!

1

Offffff

Am veriicat toate bonurile fiscale si am gasit un bon fiscal in valoare de 6,45 lei, contravaloarea unei felicitari. Bingo ! Am castigat !!!.... Cand am verificat si data,,care trebuia sa fie 07.02.2015, ce sa vezi ? Bonul meu avea data de 25.02.2015. Wow biz ! Ghinion ! Am ramas la fel de sarac !