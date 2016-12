Cu au însemnat ultimii doi ani pentru Maritimo Shopping Center

Week-end-ul acesta, Maritimo Shopping Center marchează, printr-un șir de evenimente, un moment special: aniversarea a doi ani de zile de la deschidere. Au fost 24 de luni care a adus echipei de conducere, pe lângă multe provocări, și satisfacții pe măsură. Unde s-a ajuns? Iată câteva cifre, pentru perioada octombrie 2012 - septembrie 2013: peste 7 milioane de vizitatori; peste 40% creștere medie de trafic; 27% creștere medie a cifrei de afaceri înregistrate la nivelul chiriașilor din Maritimo Shopping Center; șase campanii de marketing incluzând cinci loterii publicitare cu premii; peste 60 de evenimente organizate (evenimente pentru copii, concerte cu artiști de renume, târguri și expoziții, concursuri auto); peste 4.000 de câștigători, premiați în cadrul loteriilor publicitare organizate de Maritimo.Per total, Marius Rădulescu, managerul centrului comercial, spune că așteptările au fost confirmate și speră ca această evoluție pozitivă să se înregistreze și în continuare: „Suntem în momentul acesta într-o situație în care putem să spunem că eforturile noastre de doi ani de zile au început să dea niște rezultate vizibile și semnificative, dar asta nu înseamnă că lăsăm garda jos. În permanență vrem să fim bine conectați cu partenerii noștri, pentru că toți cetățenii constănțeni sunt partenerii noștri. Datorită lor am ajuns în această poziție de top. Pentru că la momentul acesta suntem, cel puțin pe zona de sud-est a României, cel mai mare și cel mai vizitat centru comercial. Și sperăm să mergem cu această evoluție pozitivă și în continuare”.Auchan, cel mai mare hipermarket din Constanța, a contribuit și el din plin la cifrele pe care Maritimo le prezintă, după doi ani de zile.„Au trecut deja doi ani în care am continuat să ne consolidăm, am continuat să ne adaptăm și să inovăm în favoarea clienților noștri, clienți mulțumiți, care au putut simți și s-au putut bucura de diferența Auchan. Noi putem oferi astăzi cel mai mare magazin, 12.000 metri pătrați, cele mai multe produse, peste 50.000, în care am integrat și o selecție de produse adaptate Constanței cu specific musulman, prospețime și calitate zilnic pentru produsele de fabricație proprie, totodată și pentru legumele livrate în fiecare zi la magazin de furnizori locali din județul Constanța. Oferim și cele mai atractive acțiuni comerciale, pentru un hipermarket: avem târgul de bere, de vin, târgul de început al școlii, târgul de decorațiuni și jucării de Crăciun. Ne mobilizăm zi de zi, cu misiunea de a îmbunătăți puterea de cumpărare și calitatea vieții pentru clienții noștri”, a precizat Cristian Popescu, directorul Auchan Constanța.XXXPentru sâmbătă și duminică seară Maritimo au pregătit, pe lângă alte surprize, două super concerte. Așadar, constănțenii sunt așteptați, începând cu ora 18.30, să petreacă alături de Lala Band (sesiunea de autografe are loc la 15.30 ) - sâmbătă și Vama - duminică.