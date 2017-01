Cu 55.000 dolari vă puteţi muta afacerea într-o lume virtuală

Cu 55.000 dolari vă puteți muta afacerea într-o lume virtuală

„Trebuie să ne reducem cheltuielile. Tăiem din bugetul de călătorii, delegații și comunicații și ne vom concentra mai mult pe promovare, pe creșterea vânzărilor. De astăzi, toate întâlnirile lunare cu membrii filialelor din țară se vor ține aici. Vă rog frumos să mă urmați în sala de conferințe. Apăsați tastele W, A, S și D și mișcați-vă avatarul. Faceți click-dreapta pe scaun, pentru a vă așeza, păstrați liniștea și putem începe”. Tot mai multe companii transferă comunicațiile, training-ul angajaților și întâlnirile de afaceri în mediul virtual, o alternativă ieftină și rapidă, care a câștigat teren în ultimul an, pe fondul recesiunii. Second Life, cea mai mare comunitate virtuală din lume, a lansat un nou serviciu, dedicat exclusiv firmelor. Modulul se numește Enterprise și le permite companiilor să folosească propriile rețele interne când accesează lumea virtuală, pentru a face ședințe, conferințe și cursuri. Mai mult, managerii pot realiza o replică fidelă a sediului companiei, în care fiecare avatar lucrează în același spațiu în care își desfășoară activitatea și persoana reală din spatele monitorului. În limbajul informatic, avatar înseamnă reprezentarea unui utilizator, sub formă grafică, într-o lume virtuală. Cu alte cuvinte, este „caracterul” pe care îl folosești. Termenul a fost preluat din religia hindusă. În mod normal, utilizatorii Second Life folosesc rețeaua oferită de Linden Lab, creatorul lumii virtuale. Tocmai acest plus de securitate (folosirea rețelelor proprii) face modulul Enterprise mai atractiv. În prezent, peste 1.400 de companii folosesc lumea Second Life, printre care și gigantul IBM. Costul aplicației este de 55.000 dolari. Este mult pentru un IMM, însă o companie mare poate recupera investiția destul de rapid. Avantajul Enterprise este că le permite utilizatorilor să își folosească numele real, spre deosebire de cei care lucrează în modulul normal al Second Life, care trebuie să aleagă dintr-o listă de nume generate automat. Fiecare modul Enterprise suportă opt servere (numite insule, în jargonul Second Life), care pot fi aranjate și stocate în baza de date a companiei. Spre exemplu, o insulă poate fi centru de conferințe în fiecare luni și sală de training în fiecare marți. Rețeaua poate fi accesată simultan de 700 de persoane. Linden Lab va lansa și Second Life Work Marketplace, o bursă de mărfuri online, pe care firmele vor putea vinde o gamă variată de bunuri și servicii (de la îmbrăcăminte și încălțăminte la materiale de con-strucții, proprietăți și cursuri de formare profesională). Linden Lab va câștiga un procent din toate tranzacțiile.