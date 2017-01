Criza transportului spre litoral nu se rezolvă cu restricţii de circulaţie

Criza transportului spre litoral nu se rezolvă cu restricții de circulație

Canicula a trecut, dar restricțiile de circulație rămân. La ultima ședință, Executivul a decis, ca în week-end, transportul greu, de minimum 7,5 tone, dintre București și Constanța să fie despărțit de restul fluxurilor de vehicule. El se va desfășura pe varianta alternativă DN 2A București - Urziceni - Slobozia - Hârșova - Constanța, după următorul program: vineri, între orele 15 – 22, și sâmbătă – duminică, între orele 6 – 22. În intervalul de timp amintit, pe Autostrada A2 București - Constanța și pe DN 22 C Cernavodă - Basarabi – Constanța vor putea circula doar vehiculele cu tonaj mai mic. Guvernul a motivat măsura prin necesitatea creșterii siguranței traficului rutier. Într-adevăr, în ultimii doi-trei ani, turismul de week-end pe litoralul românesc a crescut exploziv, fapt ce a generat un trafic extrem de intens la final de săptămână. Creșterea debitului rutier depășește în unele perioade capacitatea de preluare a șoselelor, favorizând apariția ambuteiajelor și accidentelor. Măsura guvernamentală este valabilă până la 15 septembrie. Despărțirea traficului greu de cel ușor încurajează turismul de week-end și răspunde nevoilor de moment ale transportatorilor și proprietarilor de mărfuri. Întrebarea este ce se va întâmpla în viitor? Turismul de week-end este în creștere de la an la an. El este stimulat de restructurarea bugetului de timp al românilor, de modificarea comportamentului de timp liber, de schimbarea parcului auto al populației în favoarea mașinilor mai performante, de mai mare putere, de apariția Autostrăzii Soarelui, care a scurtat distanța dintre București și litoral. Aceasta înseamnă că, de la an la an, problemele de circulație pe această rută se vor perpetua și acutiza. Desigur, doi - trei ani, de acum înainte, se mai poate apela la soluții de moment, la restricții de circulație, la despărțirea traficului greu de cel ușor în anumite zile și intervale orare. Dar aceasta nu este o rezolvare definitivă. Ministerul transporturilor și guvernul ar trebui să învețe din experiența acestei veri și să regândească sistemul de comunicații spre litoral. Trebuie pornit de la previziunile privind dezvoltarea economiei portuare, în special a traficului de containere, și de la cele despre evoluția turismului. Este inadmisibil ca zeci de ani de acum încolo, transportul greu să fie restricționat, îngrădit, frânat la sosirea verii pe litoral.Canicula a trecut, dar restricțiile de circulație rămân. La ultima ședință, Executivul a decis, ca în week-end, transportul greu, de minimum 7,5 tone, dintre București și Constanța să fie despărțit de restul fluxurilor de vehicule. El se va desfășura pe varianta alternativă DN 2A București - Urziceni - Slobozia - Hârșova - Constanța, după următorul program: vineri, între orele 15 – 22, și sâmbătă – duminică, între orele 6 – 22. În intervalul de timp amintit, pe Autostrada A2 București - Constanța și pe DN 22 C Cernavodă - Basarabi – Constanța vor putea circula doar vehiculele cu tonaj mai mic. Guvernul a motivat măsura prin necesitatea creșterii siguranței traficului rutier. Într-adevăr, în ultimii doi-trei ani, turismul de week-end pe litoralul românesc a crescut exploziv, fapt ce a generat un trafic extrem de intens la final de săptămână. Creșterea debitului rutier depășește în unele perioade capacitatea de preluare a șoselelor, favorizând apariția ambuteiajelor și accidentelor. Măsura guvernamentală este valabilă până la 15 septembrie. Despărțirea traficului greu de cel ușor încurajează turismul de week-end și răspunde nevoilor de moment ale transportatorilor și proprietarilor de mărfuri. Întrebarea este ce se va întâmpla în viitor? Turismul de week-end este în creștere de la an la an. El este stimulat de restructurarea bugetului de timp al românilor, de modificarea comportamentului de timp liber, de schimbarea parcului auto al populației în favoarea mașinilor mai performante, de mai mare putere, de apariția Autostrăzii Soarelui, care a scurtat distanța dintre București și litoral. Aceasta înseamnă că, de la an la an, problemele de circulație pe această rută se vor perpetua și acutiza. Desigur, doi - trei ani, de acum înainte, se mai poate apela la soluții de moment, la restricții de circulație, la despărțirea traficului greu de cel ușor în anumite zile și intervale orare. Dar aceasta nu este o rezolvare definitivă. Ministerul transporturilor și guvernul ar trebui să învețe din experiența acestei veri și să regândească sistemul de comunicații spre litoral. Trebuie pornit de la previziunile privind dezvoltarea economiei portuare, în special a traficului de containere, și de la cele despre evoluția turismului. Este inadmisibil ca zeci de ani de acum încolo, transportul greu să fie restricționat, îngrădit, frânat la sosirea verii pe litoral.