Criza socială de la Decirom SA a ajuns în Justiţie

Criza socială de la Decirom SA a ajuns în Justiție

• ITM a obosit sancționând administrația companiei pentru nerespectarea legislației munciiCriza prin care trece mișcarea sindicală din portul Constanța se adâncește pe zi ce trece. Despre unitate sindicală nu se mai poate vorbi la niciun nivel. În numeroase companii de operare portuară, alături de sindicatele tradiționale, independente, au apărut altele de inspirație patronală, așa numitele sindicate „galbene”. Între cele două tipuri de organizații sindicale se duce lupta pentru împărțirea membrilor, pentru reprezentativitate.Sindicatele din aceeași unitate fac parte din federații diferite, între care nu există dialog. Paradoxul e că aces-tea aparțin unor confederații sindicale prietene, BNS și Cartel Alfa, care au purtat numeroase războaie umăr la umăr.„Patronii au reușit să ne dezbine, organizând sindicate marionetă, așa cum s-a întâmplat la societatea Decirom. Noua conducere a inițiat un sindicat «galben» și exercită presiuni pentru retragerea membrilor din Sin-dicatul Liber „Decirom” (SLD) și în-scrierea lor în noua organizație”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, liderul SLD, Silviu Stanciu, care deține și funcția de președinte al Federației Sindicale „Trans Conex”.Cei doi vicepreședinți, Marian Barbălată și Florin Conea, „au plătit” pentru acti-vitatea lor sindicală, fiind schimbați din funcțiile de șef de echipă, respectiv șef de tură, în timp ce 14 angajați și-au pierdut locul de muncă, începând de pe data de 3 martie 2015.Sindicatul Liber „Decirom” acuză că, în timp ce angajații societății sunt concediați, se recurge la „ajutoare ex-terne” pentru efectuarea unor lucrări, că primele se acordă discriminatoriu, în funcție de apartenența la un anumit sindicat, că unitatea nu are un contract colectiv de muncă, așa cum prevede legea. Între sindicat și adminis-trație se duce un adevărat război în justiție. „Suntem nevoiți să ne adresăm instanțelor de judecată pentru a ne apăra împotriva abuzurilor. Până în prezent am câș-tigat toate procesele. Si-tuația s-a agravat într-atât încât am fost nevoiți să deschidem și o acțiune penală împotriva administrației”, a afirmat Silviu Stanciu.Iată, spre exemplu, lucrătorul Daniel Pascu a contestat, la Tribunalul Constanța, decizia prin care i s-a desfăcut contractul de muncă, solicitând reintegrarea pe postul anterior conce-dierii și plata unei despăgubiri egală cu drepturile pierdute. Instanța i-a dat câștig de cauză reclamantului.Soluții identice au obținut și alți 13 lu-crători. În urma sesizărilor făcute de Sindicatul Liber „Decirom”, Inspectoratul Teritorial de Muncă a efectuat verificări de specialitate la SC „Decirom”, unde a constatat o serie de încălcări ale legii și a aplicat mai multe sancțiuni. Prin adresa nr. 1219/22.10.2015 către Sindicatul Liber „Decirom”, semnată de Eugen Bola, inspectorul șef al ITM Constanța, se comunică printre altele, următoarele nereguli: - „angajatorul nu respectă prevederile art. 115(2) Codul Muncii republicat care precizează că durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore, motiv pentru care s-a dispus măsura cu caracter permanent și termen de realizare 10.11.2015;” - „angajatorul nu respectă prevederile legale privind repausul săptămânal, respectiv, nu acordă repausul săp-tămânal de 48 de ore consecutive și nu acordă sporul prevăzut de art. 137(3) Codul Muncii republicat, motiv pentru care s-a aplicat sancțiunea contra-vențională cu amendă și s-a dispus măsura cu caracter permanent și ter-men de realizare 10.11.2015;”- „angajatorul nu respectă prevederile legale privind munca suplimentară, motiv pentru care s-a aplicat sancțiunea contravențională cu amendă și s-a dispus măsura cu caracter permanent și termen de realizare 10.11.2015.” Printr-o altă adresă semnată de inspectorul șef al ITM Constanța (înregistrată cu nr. 800), sindicatului i se aduc la cunoștință următoarele: „Inspectorii de muncă desemnați de Serviciul Control Relații de Muncă au verificat aspectele semnalate în cele 2 (două) petiții adresate instituției noastre, cu privire la SC Decirom SA și au constatat încălcarea prevederilor art. 129 alin. 4 din Legea 62/2011, respectiv conducerea unității nu a inițiat negocierea contractului colectiv de muncă cu organizația sindicală re-prezentativă din unitate în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la co-municarea solicitării (adresa dumneavoastră nr. 129/15.06.2015), motiv pentru care aceasta a fost sancționată contravențional conform prevederilor legale și a fost dispusă măsura cu termen de îndeplinire la data de 10.08.2015. Totodată au fost aduse la cunoștința conducerii SC Decirom SA prevederile art. 140 alin. Z din Legea 62/2011 - neinvitarea Ia negocieri a tuturor părților îndreptățite să negocieze contractul colectiv de muncă constituie motiv de neînregistrare a contractului colectiv de muncă negociat.”