Criza reorientează piaţa IT către sectorul online

Criza reorientează piața IT către sectorul online

Criza a lovit din plin piața IT. Principalele branduri din domeniu suferă, dovadă, închiderea magazinelor și restructurările masive de personal. În acest context, internetul constituie o alternativă viabilă pentru promovarea ofertelor IT și pentru restrângerea cheltuielilor. Compania „Ultra Pro Computers” trece prin cele mai dificile momente din ultimii aproape 14 ani. În primele trei luni ale anului, a închis 12 magazine, iar viitorul nu arată bine. Compania „CNDPI Romsoft”, care administrează rețeaua „Depozitul de Calcula-toare”, a operat măsuri agresive de restructurare, pentru a compensa scăderea vânzărilor. Firma a mutat unitățile din spațiile închiria-te pe sume mari și a renunțat la aproape 40% din forța de muncă. Transferul activității în sectorul online pare să fie viitorul. Începând cu decembrie 2008 și terminând cu mai 2009, scăderea vânzărilor pe retail-ul clasic a fost de aproape 40%, pentru mărfurile alimentare și nealimentare. Pe comerțul online, contracția pieței este la jumătate, la 20%. „Criza financiară pe care o traversăm este o realitate. Cine nu reacționează acum, nu va mai avea a doua șansă. Piața a scăzut puternic în sectorul clasic de retail, a scăzut și în online, dar scăderea online este mult mai mică. Multe companii au trecut de la strategii de dezvoltare la strategii de supraviețuire și au concediat o mare parte din personal”, a declarat Bogdan Socol, managing partner la compania IT&C „Sigma Design Co SRL”, administratorul site-ului „SigmaNet.ro”. „Torent Computers”, un alt jucător important de pe piața IT&C locală, a făcut pasul transferului către sectorul online, încă de la sfârșitul anului trecut, iar toate comenzile sunt făcute pe internet. Clientul poate fie să meargă la sediu să ridice marfa, fie să aștepte ca produsele să vină acasă. „Până în 2004, site-ul sigmanet.ro a funcționat ca site de prezentare de produse. În vara anului 2004, a avut loc prima transformare, sigmanet.ro devenind magazin online. Anul 2005 a fost anul migrării noastre către comerțul online. În acest moment, noi mergem pe profit și ne bazăm pe o creștere a cifrei de afaceri de aproximativ 20 - 30%”, a precizat Bogdan Socol. În plus, promoțiile și discount-urile sunt esențiale în această perioadă de criză. Fie că este vorba de discount-uri de 10% până la 30% sau de reduceri pe baza cardului de fidelitate, companiile de pe piața IT încearcă să readucă activitatea pe linia de plutire. „Noi încercăm să reducem costurile suportate de clienți cu 10 - 20%, până la 30%, pentru o eventuală îmbunătățire a calculatorului personal. Instalarea componentelor este gratuită, iar, de câteva zile, am lansat oferta Garanție pe viață, la produsele cele mai intens tranzacționate pe magazinul online”, a mai afirmat managerul companiei „Sigma Design Co SRL”.