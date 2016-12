Pentru IMM-urile autohtone

Criza politică este mai gravă decât cea economică

Aproximativ 58,8% dintre IMM-urile autohtone au înregistrat scăderi importante ale afacerilor, în acest an, potrivit unui studiu realizat de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM). Doar 17% dintre firme au raportat creșteri, în timp ce 9,7% au stagnat, iar 5,7% nu au putut aprecia exact evoluția business-ului. Serviciile au mers cel mai bine, 23% dintre firmele de profil raportând creșteri în acest an, aproape dublu față de IMM-urile din indus-trie (13%), comerț (11%), construcții (10%) și agricultură (13%). Procentele sunt mult mai mari când vine vorba de scăderi ale afacerilor – 69% în industrie, 48% în servicii, 71% în comerț, 65% în construcții și 63% în agricultură. Dintre IMM-urile care au raportat creșteri, aproape jumătate apreciază că afacerile au avansat cu maximum 25%. Foarte puțini dintre manageri s-au putut lăuda cu creșteri de peste 50%. În an-samblu, creșterea medie este de circa 27%. Situația se schimbă la capitolul Scădere, potrivit studiului AIPPIMM, cei mai mulți manageri apreciind că vânzările companiilor pe care le reprezintă au scăzut cu circa 30%. Media este de circa 36%, întrucât există și cazuri în care scăderile au fost uriașe, de peste 50%. „I-am întrebat pe manageri și care ar fi, în viziunea lor, principalele cauze pentru înrăutățirea situației. Surprinzător, criza la nivel global nu a fost prima opțiune a celor chestionați. Doar 44% dintre ei au răspuns astfel. În schimb, 55,3% au ales instabilitatea politică”, a declarat, pentru Cuget Liber, Dumitru Nancu, vicepre-ședintele AIPPIMM. Alte cauze indicate de IMM-uri au fost instabilitatea fiscală (34,6%), politicile de creștere a dobânzilor și blocare a creditelor, practicate de băncile comerciale (32,2%), neplata sau plata cu întârziere a dărilor statului către firme (19,7%), politica financiară a statului de a se împrumuta la bănci, cu dobânzi uriașe, eliminând astfel șansele de ieftinire a împrumuturilor (16,7%) și creditarea excesivă din 2008 (14,5%). „În prezent, cea mai mare problemă a IMM-urilor, raportată de aproape 70% dintre ele, este întârzierea plăților din partea clienților sau partenerilor. Lipsa banilor blochează activitatea și duce la multe alte impedimente”, spune vicepreședintele AIPPIMM. De asemenea, peste 52% dintre IMM-uri se confruntă cu o scădere a cererii pentru produsele sau serviciile oferite, în timp ce 45,2% suferă de pe urma aprecierii puternice a monedei europene. Ce probleme mai sunt? Cashflow-ul deficitar (32,9%), lipsa capitalului (21,5%), inflația (16,7%), reducerea tuturor cheltuielilor operaționale (12,3%), scăderea numărului de angajați (7,5%) și a capitalizării de piață (4,8%) – iată principalele bile negre cu care managerii români jonglează în prezent. „Criza a afectat, în cea mai mare măsură, veniturile obținute de IMM-uri din vânzări și cashflow-ul. Ambele situații au fost întâlnite în peste 60% dintre firme. Și restricționarea accesului la creditare este o problemă importantă, menționată de peste 40% dintre manageri. Totuși, într-o mică măsură (18%), criza a adus și noi oportunități de afaceri. În orice caz, această perioadă are rolul de a repoziționa companiile pe o piață care își caută echilibrul”, mai spune Dumitru Nancu.