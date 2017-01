Criza îi trimite pe clienţi spre internet banking

Criza îi trimite pe clienți spre internet banking

Primit inițial cu reticență, din cauza lipsei unei „culturi” IT în rândul populației, internet banking-ul a început să câștige teren, pe măsură ce clienții s-au conectat la noile tehnologii. În prezent, internet banking-ul este o soluție ideală anti-criză, datorită costurilor reduse și multor altor economii pentru care acționează ca un catalizator. La ING, serviciul de banking online costă doar 3 lei/lună, clientul având nevoie doar de un cont curent deschis la bancă și de un card Visa. Taxele de (re)activare și comisioanele pentru tranzacții între conturi și alți clienți ING sunt zero. Serviciul oferă acces liber la majoritatea operațiunilor bancare, independent de programul băncii. În plus, comisioanele pentru tranzacții către conturi deschise la alte bănci sau către clienți ai altor instituții de creditare sunt mult mai mici decât cele de la ghișeu – 2 lei pentru tranzacțiile către clienți ai altor bănci. „Practic, toate plățile pot fi făcute de acasă, inclusiv cele la utilități – Congaz, Electrica, toți operatorii de telefonie mobilă. Nu se percepe niciun comision, iar clienții economisesc și timp, pentru că nu trebuie să se deplaseze la bancă. Singurele drumuri care se fac sunt pentru semnarea contractului de utilizarea a serviciilor electronice și pentru alimentarea cardului”, spune Viorel Muste, directorul unei sucursale constănțene a ING Bank. Alte servicii – administrarea liniilor de credit, schimbul valutar între conturi, fără comision, vizualizarea extraselor de cont pe șase luni, transferuri multiple. În plus, pentru încă 4 lei/lună, clienții pot activa și serviciul SMS Alert, prin care sunt anunțați când a intrat salariul pe card sau când se face o tranzacție mai mare decât limitele stabilite de ei. Taxa rămâne neschimbată, indiferent de numărul de mesaje primite. Alte bănci au conceput servicii de internet banking speciale pentru firme. Spre exemplu, firmele care utilizează sistemul online de cash management Multi X de la BRD au la dispoziție mai multe module – FOREX (pentru operațiuni de schimb valutar direct de acasă), E-VAMA (special pentru importatori și exportatori, prin banca se ocupă de confirmarea plăților pentru obligațiile vamale, pentru accelerarea întregului proces), INTRADAY (prin care patronii pot recepționa și vizualiza extrasele de cont în timpul fiecărei zile) sau Viramente Multiple (un modul prin care managerii pot efectua plata salariilor și furnizorilor prin intermediul unui singur ordin de plată). „Abonamentul lunar începe de la 15 euro. Apoi, în funcție de numărul de module adăugate, prețul crește la 20 - 25 euro. Depinde de ce dorește fiecare manager. Serviciul de online banking disponibil pentru toată lumea, BRD@ffice, costă 10 euro pe lună”, spun consultanții BRD.