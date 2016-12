Criza i-a mâncat fostului arbitru Constantin Frăţilă trei sferturi din avere

Criza i-a mâncat fostului arbitru Constantin Frățilă trei sferturi din avere

Fostul arbitru internațional Constantin Frățilă trăiește paradoxul crizei. Deși valoarea averii sale s-a diminuat semnificativ, cu aproape două treimi, el susține că acum este mai bogat decât era înainte de izbucnirea crizei. Topul Forbes spune că Frățilă are, în 2010, o avere estimată la 31 - 32 de milioane de euro, față de 90 - 95 de milioane de euro cu cât îl credita aceeași publicație în 2008. „Am fost și sunt în continuare unul dintre cei mai bogați constănțeni, chiar și în ciuda crizei. Nu sunt diferențe foarte mari de poziționare. Nu am făcut decât să urmez trendul. Averea mea a scăzut considerabil, dacă privim din punctul de vedere al cifrei de afaceri și al valorii activelor. Cred că scăderea, față de 2008, a fost cam de 40%. Piața imobiliară a căzut, domeniul construcțiilor a resimțit puternic șocul crizei. Însă, chiar și așa, eu nu consider că am pierdut nimic. Spre exemplu, deși valoric averea mea a scăzut, fizic ea a crescut constant în ultimii ani. Așa că nu mă consider mai sărac, ba din contră. Această devalorizare a activelor este vremelnică, dictată de conjunctura economică în care ne aflăm și de aceea, de când a început criza, nu am vândut nimic, nici imobile, nici terenuri, nici acțiuni, ci din contră, am acumulat”, ne-a declarat Constantin Frățilă. Omul de afaceri susține că recesiunea economică i-a tras afacerile cu mult în jos, dintr-un profit de 12,2 milioane lei, cât înregistra în 2008, rămânând doar cu 200.000 lei în 2009. De asemenea, din 600 de angajați, firmele controlate de Frățilă au rămas doar cu 300. Arbitru în iarbă, jucător la bursă Înainte de izbucnirea crizei, Constantin Frățilă era considerat cel mai important jucător constănțean de pe bursă. Acumulase, la un moment dat, un portofoliu de acțiuni ce valorau peste 60 de milioane de euro. În prezent, prețul lor a scăzut chiar și de cinci ori. În aceste condiții, fostul arbitru a rămas în 2010 pe tușă și nu a mai jucat nimic pe bursă. „Anul acesta nu am mai făcut nicio tranzacție pe bursă. Acum este, într-adevăr, momentul propice pentru investiții pe bursă, însă, pentru a nu avea probleme, acestea trebuie făcute din resurse proprii și nu din împrumuturi. Portofoliul de acțiuni pe care îl am a ajuns la un moment dat pe la 60 de milioane de euro, însă a venit criza și au căzut toate acțiunile. Acum, probabil că valoarea lor a scăzut de câteva ori. Spre exemplu, SIF-urile au scăzut de cinci ori. Însă eu nu am vândut nicio acțiune, aștept. O simplă explozie a pieței îmi poate dubla, tripla întreaga avere”, a mai adăugat Frățilă.