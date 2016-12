Criza din 2008 a lăsat urme adânci în viaţa echipajelor

Scrisoare de pe mare

Criza din 2008 a lăsat urme adânci în viața echipajelor

Tancul petrolier de 105.047 tdw „Lovina”, sub pavilion grecesc, se află în drum spre Kuweit. Are un echipaj internațional, doi dintre ofițeri fiind români. La solicitarea ziarului „Cuget Liber”, șeful mecanic Ilie Neacșu, din Constanța, ne-a transmis următoarea relatare:„Ziua Marinei Romane nu are niciun ecou aici, iar Sfânta Maria poate o sărbătorim cu o cină mai deosebită, cu o zi înainte de încărcare în Kuweit, pentru Singapore.La navă s-ar putea sărbători, doar dacă nu se interferează cu operațiunile. De asemenea, se poate ajunge în țări în care afișarea simbolurilor religioase poate duce la repercusiuni destul de grave.Fiecare nație are sărbătorile și zilele libere stipulate în contractul individual; căutăm să le onoram cât de cât, dar dacă nava este în operațiuni serioase, atunci nu se mai pune problema celebrărilor. Dacă se nimerește să fie vreun marinar mai pasionat de bucătărie, atunci putem avea parte și de produse tradiționale, de-ale noastre.Bucuria unei sărbători mai depinde și de coeziunea echipajului, de relațiile de la bord, de starea generală a navei. Dacă ne chinuiește mai mult decât e normal, nu ne mai arde de sărbătorit. În timpurile astea, «moderne», totul este planificat spre performanța economică maximă, totul este acoperit de checklist-uri; orice abatere poate produce adevărate blocaje mentale!Chiar și în mijlocul mării, când putem zice că ne-am eliberat de operațiunile portuare, suntem cu timpii calculați la limită, pentru că programul de mentenanță (întreținere - n.n.) nu iartă și totul trebuie să meargă șnur la următorul terminal; altfel riscăm ieșirea din business și plecarea acasă.Criza din 2008 a nenorocit tot ce înseamnă normalitate la navă: totul se face la limita de supraviețuire și cu oamenii (echipajele sunt super reduse, la limita legii). Nava asta are nouă ani, este made în China și nu are fitter permanent. În privința mașinăriilor, piese originale nu mai pupăm; totul vine second-hand, recondiționat ori fabricat de terțe firme), iar atunci când abia supraviețuiești cu ieftinituri, munca dublă sau triplă compensează calitatea second-hand-urilor. Asta duce la o nemulțumire mută a oamenilor, iar acest tip de nemulțumire nu prea induce stări de sărbătoare, de-a lungul voiajului. Doamne ferește să mai primești și vești rele de acasă sau să ai relații conflictuale cu colegii… Uzura fizică și morală se dezvoltă exponențial în aceste situații.Încet, încet, mai în glumă, mai în serios, ajungem ca băiețelul Labiș: „mănânc și plâng, mănânc… (vers din „Moartea căprioarei”, de Nicolae Labiș - n.n.) “