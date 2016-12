Criză de credibilitate fără precedent în Finanţele Publice

Criză de credibilitate fără precedent în Finanțele Publice

Banii contribuabililor și ai pensionarilor, bugetele statului și ale administrațiilor locale sunt în pericol! Ele se află la mâna unui om suspectat de fapte grave de corupție. Ministrul Finanțelor Publice, Darius Vâlcov este urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență pe vremea când era primar al municipiului Slatina.Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că Vâlcov a primit o mită de aproximativ 2 milioane de euro, în perioada 2010-2013.Acuzațiile aduse sunt extrem de grave și creionează o fizionomie in-fracțională menită să bage groaza în contribuabili. Procurorii vorbesc de licitații trucate, de șpagă reprezentând 20% din valoarea lucrărilor, de modificarea abuzivă a caietelor de sarcini ale licitațiilor, de contracte fictive pentru bunuri și servicii, care asigurau circuitul șpăgilor. Într-un cuvânt, în actul de urmărire penală sunt cuprinse numeroase dintre ilegalitățile împotriva cărora ministrul Finanțelor Publice, Darius Vâlcov, are obligația să lupte, conform fișei postului.Vâlcov, în calitate de ministru, având cunoștință de faptele fostului primar Vâlcov, ar fi trebuit să-l ia la întrebări în legătură cu sumele încasate necuvenit, cu contractele fictive, cu licitațiile trucate, despre care vorbesc procurorii, și să-i trimită inspectorii antifraudă fiscală pe cap, să-l ia la întrebări, să-i confiște cele 2 milioane de euro și să-l dea pe mâna justiției.N-a făcut-o! Dacă acuzațiile sunt adevărate, rezultă că Ministrul Vâlcov l-a acoperit pe ex-primarul Vâlcov, cum i-a acoperit și pe acoliții acestuia. În această eventualitate, se pune întrebarea despre câte alte ilegalități are știință ministrul Finanțelor și, dacă nu cumva, el le cere organelor de control din subordine să ocolească afacerile necurate ale politicienilor puterii și clientelei acesteia.Iată și alte întrebări: Ce încredere putem avea într-un Cod fiscal elaborat sub conducerea lui Vâlcov? Dar în organele de control aflate sub comanda sa?Până când justiția se va pronunța, nu se poate afirma că Vâlcov a comis vreo infracțiune. În schimb, se poate spune, fără a greși, că ministrul nu mai prezintă credibilitate. Nu este vorba doar de credibilitatea lui, ci de încrederea de care se mai pot bucura Ministerul Finanțelor Publice, Guvernul României, statul român în ansamblu.Această criză de credibilitate fără precedent în istoria post-decembristă a țării are o singură soluție: demiterea de urgență a ministrului Vâlcov!