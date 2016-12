Criza a intrat cu drujba în piaţa mobilei din Constanţa

Criza a intrat cu drujba în piața mobilei din Constanța

Criza economică a scuturat puternic industria mobilei din județul Constanța, scurtând din prețuri, cifre de afaceri și din numărul de angajați. Mulți agenți economici au tras obloanele în ultimii doi ani din cauza lipsei acute a comenzilor de pe piață. Treziți peste noapte cu buzunarele goale, românii au preferat să-și ungă paturile și să-și reparare singuri balamalele decât să investească într-o mobilă nouă. Majoritatea producătorilor vor-besc despre scăderi semnificative ale cifrei de afaceri și de importante concedieri. Cele mai afectate au fost fabricile mari de mobilă, cu mulți angajați, în timp ce afacerile cu puțini angajați au reușit să se plieze mult mai ușor în fața transformărilor economice. Unul dintre cei mai mari actori din piața locală de profil spune că, în comparație cu 2008, cifra de afaceri s-a redus cu aproximativ 70%. „Criza se resimte încă foarte puternic, căderea fiind, în com-parație cu 2008, de aproximativ 70% Cei care spun că le-a mers bine în perioada asta mint. Spre exemplu, în 2008, eu aveam 260 de angajați, iar acum mai am doar 70, iar cifra de afaceri lunară a scăzut de la 15 miliarde de lei (n.r. – lei vechi) la două miliarde. Criza a afectat, în primul rând, firmele mari, cu peste 80 de angajați, cum a fost a mea, pentru că una este să găsești un volum de comenzi foarte mare, pentru a da de lucru la sute de muncitori, și altceva este să obții comenzi pentru cinci angajați”, ne-a declarat Dan Aionesei, patronul firmei Adan Prodimex. Potrivit acestuia, în urma crizei s-a stins aproape de tot mobila de serie, cea accesibilă din expozițiile magazinelor. În schimb, con-stănțenii se axează mult mai mult pe comenzi. „Acum lucrăm doar pe comenzi. Ai banii siguri și doar asta mai există acum. Lumea și-a dat seama că dacă mai pune câteva milioane în plus, își poate face mobila exact pe dimensiunile dorite, pe culoarea preferată. Din păcate, mobila la comandă nu este foarte profitabilă pentru noi pentru că e foarte greu să pui toate lucrurile cap la cap și există pierderi, iar prețul este tot mai jos pentru că lumea îl compară cu ce vede în magazine”, a mai adăugat Dan Aionesei. Însă, mult mai îngrijorător este faptul că nu se întrezărește nicio revenire a pieței. Omul de afaceri spune că nu vede nimic bun la orizont nici în următoarea perioadă de timp. Până în decembrie, producătorii nu au de ce să se plângă Un alt producător de mobilă recunoaște că a simțit o scădere de 40 de procente în ultimii doi ani, însă este mulțumit că a reușit să-și păstreze toți angajații. „Criza se resimte și la noi, dar, în momentul de față, ne merge bine. Avem comenzi, iar până în decembrie să nu aud niciun producător că se plânge că nu merge pentru că minte. Aceasta este cea mai bună perioadă din an pentru producătorii de mobilă pentru că sunt comenzi pe piață. În rest, e mai greu. Comparativ cu anul 2008, pot spune că avem o scădere de cel puțin 40%, dar am reușit să nu dăm oameni afară. Ne-am reorganizat, ne-am mobilizat și nu am făcut concedieri. Acum avem comenzi, chiar dacă e puțin mai scump la noi pentru că nivelul de calitate este ridicat. De asemenea, am făcut mobilă pe buzunarele clienților. Omul ajunge la prețul pe care îl vrea, la fel ca la mașini. Au vrut balamale mai ieftine, au renunțat la un sertar și au scos-o mai ieftină”, ne-a declarat Nicolae Lefter, director tehnic la fabrica de mobilă Fineda. În ceea ce privește problemele cu care se confruntă în această perioadă, agentul economic susține că cele mai mari bătăi de cap le are cu aprovizionarea cu materiale. Din cauza crizei economice, furnizorii de materiale nu și-au mai făcut stocuri, ceea ce întârzie foarte mult onorarea comenzilor. În unele cazuri, clienții sunt nevoiți să renunțe la anumite nuanțe pentru că furnizorii nu le au pe stoc și nu știu când le vor aduce. „Ne merge rău” Administratorul unei alte fabrici de mobilă se plânge că piața a căzut foarte mult. „Ne merge foarte rău acum, cu criza economică și problemele din piață. Cred că cifra de afaceri ne-a scăzut cu mai mult de 20% față de anul trecut, când oricum, ne-a mers foarte prost. La prima vedere nu pare o scădere foarte mare, dar când ești deja la nivelul de jos, înseamnă mult”, ne-a spus Badula Ogutai, ad-ministratorul SC Comexim Mo-bilemn SRL. 14.400 de concedieri într-un singur an Situația în care se află pro-ducătorii constănțeni de mobilă este general valabilă în întreaga țară. Potrivit Asociației Producătorilor de Mobilă din România (APMR), piața internă de mobilă a simțit, anul trecut, o scădere de 15%, în timp ce la nivelul UE contracția a fost de 20 de procente. De asemenea, majoritatea jucătorilor locali din industria mobilei au raportat scăderi ale vânzărilor anul trecut, rezultatele slabe fiind așteptate încă din 2008.