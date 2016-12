Criza a închis robinetul spălătoriilor auto

Criza nu a ocolit nici sectorul serviciilor de curățătorie auto. Deși numărul mașinilor aflate în trafic crește de la an la an, administratorii se plâng de scăderi semnificative ale vânzărilor, cauzate și de creșterea numărului de spălătorii auto din Constanța și întețirea concurenței. „Am început activitatea din 2002, în primii ani am lucrat cu opt angajați. Acum, din cauza condițiilor nefavorabile de pe piață, avem doar trei oameni care se ocupă cu serviciile de spălătorie auto. Scăderea a început de doi ani de zile. În prezent, activitatea a scăzut cu 75% față de momentul în care am înființat firma“, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Mihail Spulber, unul din cei doi administratori ai spălătoriei auto „NewLine Services”. „Mă gândesc din ce în ce mai des să închid firma. Tariful îl menținem de doi ani și jumătate, însă lumina și curentul s-au scumpit, iar, mai nou, statul ne împovărează cu noi taxe și impozite. Dacă terenul aflat pe locul închiriat nu se afla în proprietatea mea, probabil că aș fi închis de mult spălătoria”, a completat Mihail Spulber. Și Tudorel Chesoi, administratorul spălătorie auto „Trompi Car Wash”, resimte criza în activitatea pe care o gestionează. „Sigur, putem vorbi de o scădere a vânzărilor de 30 - 40%, în acest an, comparativ cu 2008. Însă, contractarea activi-tății nu se datorează doar crizei, după părerea mea. Un factor important este reprezentant și de creșterea numărului de spălătorii auto din Constanța și, implicit, întețirea concurenței. Această creștere a dus la o diminuare a numărului de mașini curățate la spălătoriile auto”, a precizat Tudorel Chesoi. „Pentru a supraviețui crizei, societățile din acest sector trebuie să crească calitatea serviciilor prestate către consumatori. Pentru cele nou înființate, cu siguranță că va fi greu, mai ales din cauza introducerii impozitului forfetar, care împiedică dezvoltarea IMM-urilor”, a explicat patronul spălătoriei auto „Trompi Car Wash”. Totuși, în ciuda condițiilor care nu favorizează antreprenoriatul, există și oameni la început de drum, care sunt optimiști. „Eu am deschis spălătoria de aproximativ o lună de zile. Pot să spun că nu sunt mulțumit de veniturile aduse până acum, deși mulți îmi spun că este bine că nu a trebuit să aduc bani de acasă. Activitatea merge greu, până acum am avut două mașini în spălătorie, acum o avem abia pe a treia”, a explicat Valentin Mihai, proprietarul spălătoriei auto „Fly Car Wash”. El rămâne însă optimist cu privire la activitatea din perioada următoare. „Cred că activitatea se va mișca din ce în ce mai bine, în viitor. Nu suntem prea cunoscuți, dar lucrăm la asta. Voi încerca să promovez servicii de calitate, astfel încât cel care a venit la spălătorie să mai vină și data viitoare și, în plus, să le spună și prietenilor”, a mai spus Valentin Mihai.