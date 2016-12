Creştere spectaculoasă a traficului de mărfuri în porturile maritime româneşti

Creștere spectaculoasă a traficului de mărfuri în porturile maritime românești

Dacă în primul semestru al anului 2015, traficul de pasageri din zona Mării Negre s-a prăbușit zgomotos, în schimb, cel de mărfuri a crescut tumultuos.Porturile maritime românești au dat tonul efervescenței de pe piața mărfurilor, cu o creștere excepțională, de 22,6%. Este o adevărată surpriză, având în vedere că anul precedent a fost unul al stagnării, cu o creștere de numai 0,91%.În primele șase luni din 2015, por-turile Constanța, Midia și Mangalia au derulat 27,80 milioane tone de mărfuri, față de 22,67 milioane tone în perioada de referință din 2014.Pe malul opus al Mării Negre, evoluțiile au fost, în general, bune. Porturile rusești au derulat un trafic de mărfuri de 105,1 milioane tone, cu 6,7% în plus față de perioada ianuarie - iunie 2014. Fluxurile de mărfuri au inclus 36,8 milioane tone de mărfuri uscate (cu o creștere de 9%) și 68,3 milioane tone de mărfuri lichide (creștere de 6%).În Ucraina, portul Odessa a raportat un trafic ce 11.950.800 tone, în creștere cu 3,5%, portul Yuzhny, 24.257.000 tone și un salt de 10,3%, iar portul Illichivsk, 7,656 milioane tone și un plus de 11,9%.Să revenim la porturile noastre. Per-formanța lor s-a datorat producțiilor mari de cereale din România, Ungaria, Serbia și Bulgaria. Fluxurile de cereale derulate prin portul Constanța au crescut cu… 121,87%, ajungând la 10.558.088 tone. Un asemenea nivel și o asemenea creștere în decurs de numai un semestru nu au mai fost atinse niciodată în ultimii 25 de ani. Spre comparație, în întregul an 2001, prin portul Constanța au fost derulate doar 2.784.200 tone de cereale și semințe uleioase.Pe grupe de mărfuri, s-au înregistrat următoarele rezultate:a. în creștere față de anul precedent - cereale - 10.558.088 tone (+121,87%);- petrol brut - 3.353.705 tone (+3,47%);- produse petroliere - 2.610.276 tone (+9,95%);- minereuri și deșeuri neferoase - 1.637.988 tone (+36,46%);- cărbune - 1.520.644 tone (+103,81%);- produse alimentare - 350.405 tone (+46,63%);- celuloză și deșeuri de hârtie - 32.069 tone (+17,27%).b. în scădere față de anul precedent- articole diverse - 3.350.765 tone (-1,36%);- minereuri de fier și fier vechi - 1.321.122 tone (-53,30%);- produse metalice - 762.267 tone (-15,28%);- îngrășăminte - 713.92 tone (-10,06%);- lemn, plută - 456.443 tone (-9,73%);- produse chimice - 378.043 tone (-43,28%);- semințe uleioase - 325.993 tone (-28,80%);- echipamente, mașini - 171.582 tone (-13,02%);- minerale brute sau prelucrate - 149.842 tone (-2,16%);- ciment - 69.057 tone (-50,10%).- animale vii - 27.381 tone (-22,82%);- cartofi, legume, fructe proaspete - 6.488 tone (-32,90%);- sticlă, sticlărie, produse ceramice - 4.515 tone (-5,33%).Traficul maritim a fost 20,66 milioane tone, cu o creștere de 15,79%, iar cel fluvial s-a ridicat la 6,93 milioane tone, cu o creștere de 49%.După o evoluție modestă în 2014, traficul de containere a înregistrat o scădere în primul semestru al anului 2015, față de perioada de referință din anul precedent. Au fost manipulate 3,35 milioane tone de mărfuri, respectiv 335.893 TEU, în scădere cu 1,18%, respectiv cu 1,33%.