Creştere de 7,3% a traficului de mărfuri în porturile româneşti de la Marea Neagră

În primele șapte luni ale anului 2010

Creștere de 7,3% a traficului de mărfuri în porturile românești de la Marea Neagră

Faptul că exportul a preluat rolul de motor al economiei naționale în 2010 se reflectă în relansarea traficului de mărfuri din porturile Constanța, Midia și Mangalia. În primele șapte luni ale acestui an, fluxurile de mărfuri derulate au crescut pe total cu 7,3%, comparativ cu aceeași perioadă a lui 2009, ajungând la 25.873.211 tone. Portul Constanța a avut o revenire spectaculoasă după pierderile înregistrate în 2009 și în primele luni ale lui 2010. Ponderea lui în traficul maritim a continuat să crească, ajungând după șapte luni la 88,07%. Cantitatea de mărfuri manipulate la Constanța a sporit cu 5,41% în intervalul de referință, până la 22.786.071 tone. În ciuda faptului că fluxurile de cereale și semințe oleaginoase au fost mai mici cu 12,48%, ajungând la 6.257.252 tone, Constanța și-a păstrat statul de port cerealier. În primele 7 luni ale anului, structura traficului a fost dominată de șase grupe de produse, care împreună dețin o pondere de 89,61% din total: cereale și semințe oleaginoase - 27,46%, minereuri și deșeuri metalice - 20,23%, articole diverse (în general containerizate) - 15,20%, țiței și produse petroliere - 10,84%, produse chimice și îngrășăminte - 7,2% și combustibili minerali solizi - 6,68%. În primele 7 luni ale anului, s-au redus, de asemenea, cantitățile de țiței și produse petroliere (cu 52,66%), de articole diverse (cu 2,6%) și de produse metalice (cu 11,76%). A crescut, în schimb, traficul de minereuri și deșeuri metalice (cu 105,3%), de produse chimice și îngrășăminte (cu 103,43%), de echipamente și mașini (cu 67,44%), de cărbune (cu 16,75%), de cherestea (cu 24,10%) și de produse alimentare (cu 32,19%). Traficul de mărfuri containerizate este încă sub nivelul anului trecut, deși s-a recuperat mare parte din declin. În primele șase luni ale lui 2010, au fost manipulate 2.930.032 tone de mărfuri, respectiv 276.769 TEU (containere convenționale), mai puțin cu 2,1%, respectiv 11,19%. Cu o creștere de trafic de 26,52%, Midia înregistrează dinamica cea mai spectaculoasă între porturile de la Marea Neagră. În primele șapte luni ale anului 2010, au fost manipulate 2.928.995 tone de mărfuri. Dacă fluxurile de petrol brut au crescut cu 64,88%, ajungând la 1.820.760 tone, în schimb, cele de produse petroliere au scăzut cu 12,44%, până la 936.330 tone. Portul Midia a continuat să-și diversifice activitatea în acest an. În afară de petrol brut și rafinat, au mai fost operate: 101.533 tone de fier vechi, 14.647 tone de animale vii, 12.312 tone de bitum, 6.999 tone de echipamente și mașini, 17.908 tone de produse chimice și 16.306 tone de materiale de construcții și 2.200 tone de minerale brute și prelucrate. În portul Mangalia, traficul de mărfuri și-a continuat declinul, diminuarea fiind de 12,59% în intervalul de referință. Printre cele 158.145 tone de mărfuri operate în lunile ianuarie - iulie 2010, cimentul ocupă primul loc cu 64.505 tone. Urmează: produse metalice - 62.811 tone, bitum - 27.526 tone, echipamente - 2.302 tone, minerale brute sau prelucrate - 1.001 tone. Evoluția traficului confirmă prognozele directorului general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Ioan Bălan, care miza pe creșterea fluxurilor de materii prime siderurgice, dar și a altor grupe de mărfuri.