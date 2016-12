Crescătorii de ovine şi caprine mai au la dispoziţie doar câteva zile pentru a depune cererile de plată pe 2013

Crescătorii de ovine și caprine mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a depune cererile de plată pe 2013

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari, precum și publicul interesat, că numai până la 30 aprilie 2013 pot depune cererea de plată aferentă anului 2013, în cadrul „Plăților naționale directe complementare sector zootehnic, speciile ovine și caprine”.De prima pe cap de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine, persoane fizice, persoane juridice și/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitanții trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploatații cu cod ANSVSA la centrul județean / local al APIA. Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli înscriși în evidența Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine și/sau femele caprine identificate conform legislației în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) efectivul din exploatație să fie de minimum 50 de capete femele ovine / 25 de capete femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;b) efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei;c) efectivul de femele ovine / femele caprine pentru care se solicită prima să fie menținut în exploatație la adresa menționată în cerere pe perioada de retenție până la data de 3 august 2013.d) cererea să fie vizată de asociațiile crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine / caprine pentru care se poate solicita primă.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pune la dispoziția solicitanților cereri pretipărite astfel: cererile pretipărite pot fi solicitate de la centrele locale/județene ale APIA individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.A. Pentru primirea formularului de cerere pretipărit (individual sau prin reprezentant legal) solicitanții se prezintă la centrul local / județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia se află înregistrată exploatația, cu următoarele documente:a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;b) dovada înscrierii în evidența APIA cu cod unic de identificare (codul unic de identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul; c) dovada contului bancar (extras de cont).B. Pentru primirea formularului de cerere pretipărit, prin intermediul reprezentantului asociației crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-și dea acordul în scris.Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociațiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite. Pentru depunerea cererii vizate de o asociație a crescătorilor de ovine / caprine legal constituite, prin intermediul reprezentantului asociației crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-și dea acordul în scris. Cererile pot fi completate și online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire, cererea vizată de asociațiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la centrul local/județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.