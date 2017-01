Crescătorii de ovine constănţeni s-au întâlnit cu reprezentanţii MADR

Crescătorii de ovine constănțeni s-au întâlnit cu reprezentanții MADR

Săptămâna trecută, crescătorii de ovine din Constanța s-au întâlnit cu reprezentanții Ministerului Agriculturii (MADR) pentru a găsi noi metode de ajutorare a sectorului. Cele două părți au convenit ca discuțiile să fie reluate după 15 februarie, când va începe elaborarea proiectului de lege privind acordarea subvențiilor pe cap de animal în 2010. „Ne-am întâlnit atât cu ministrul Mihail Dumitru, cât și cu secretarul de stat din cadrul MADR, Adrian Rădulescu. Am vorbit despre restanțele pe care le are statul la crescătorii de oi și am primit promisiuni că acestea vor fi plătite în cel mai scurt timp. Este vorba de ajutoarele de stat pentru pășuni și conservare a materialului seminal și prima pe exploatație de anul trecut”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Dimu Polifronie, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Dobrogea. Potrivit MADR, până în prezent au fost plătite restanțele cu privire la efectuarea controlului oficial al performanțelor la ovine, în valoare de 31.529 lei, precum și ajutoarele financiare privind susținerea achiziției de masculi din speciile ovine și caprine, pentru reproducție, de peste 2,5 milioane lei. Până la sfârșitul lunii februarie, crescătorii își vor primi și restul banilor provenind din subvențiile acordate pe cap de animal. De asemenea, oierii dobrogeni au vorbit și despre prima pe cap de animal din 2010, precum și despre problema identificării ovinelor și caprinelor. „Urmează să ne mai întâlnim și după 15 februarie, pentru a discuta despre viitoarea hotărâre de guvern ce va stabili subvenția pe cap de animal în 2010. Din fericire pentru noi, ajutorul nu este pe lista subvențiilor anulate. Prima va fi dată zootehniștilor până în 2013 inclusiv. Sperăm să reușim să obținem un avans, pentru că în acest moment, situația nu este prea roză în sector. Balotul de fân costă 15 lei, kilogramul de porumb a crescut la 1 leu pe kilogram, de la 40 - 50 bani anul trecut”, a explicat Dimu Polifronie. În ceea ce privește identificarea animalelor, în prezent, există o dispută între Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și asociații. „Contractul între autoritățile specializate ale statului și ANSVSA cu privire la identificarea caprinelor și ovinelor a expirat la sfârșitul anului trecut. Acum se dorește ca asociațiile să identifice animalele, dar pe banii zootehniștilor. Și nu putem fi de acord cu acest lucru. Nu avem de unde să susținem această inițiativă. De unde bani?”, a mai spus președintele asociației. În plus, la următoarea întâlnire, zootehniștii vor să obțină fonduri de la MADR pentru participarea la Congresul de merinos din Franța, din luna mai 2010.