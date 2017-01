Crescătorii de oi estimează că vor exporta trei milioane de miei, în 2010, la fel ca şi anul trecut

Crescătorii de oi estimează că vor exporta trei milioane de miei, în 2010, la fel ca și anul trecut

De la începutul anului 2010, crescătorii de ovine din România au exportat aproximativ 700.000 - 800.000 de miei. Perioada sărbătorilor pascale o să revigoreze sectorul, destul de afectat după o iarnă extrem de grea, fără bani și cu hrană puțină pentru animale. „Lucrurile au început să se miște în sectorul zootehnic, mai ales că am avut de înfruntat o iarnă extrem de grea, din care am ieșit destul de șifonați. Deja se vorbește despre centre de sacrificare, unde crescătorii să poată tăia animalele fără intervenția samsarilor. Oamenii au început să învețe și nu mai vor să aibă de a face cu intermediarii, care înainte râdeau de noi. Acum lucrăm direct cu principalii jucători din industria alimentară. Samsarii mai profită doar de oierii cu 20 - 30 de animale “, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Dimu Polifronie, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine din Constanța. Potrivit asociației, anul acesta carnea de miel viu are un preț de aproximativ 9 - 10 lei kilogramul, în timp ce carnea în carcasă costă în jur a 20 lei kilogramul. Față de anul trecut, prețurile au crescut în medie cu 2 lei pe kilogram. „Cine dă mai mult, va suporta consecințele. Sigur, ideal pentru noi ar fi să dăm carnea cu 25 de lei kilogramul, pentru a avea și ceva profit. Însă, nu putem urca prețul într-un asemenea an, în care românii își restrâng cheltuielile. Este bine că mieii sunt sacrificați la noi, nu în alte părți precum Bulgaria, cum se zvonea până acum”, a explicat Dimu Polifronie. În perioada ce urmează, exporturile vor continua. „Ne apropiem de milionul de miei exportați. Anul trecut, datorită faptului că Paștele a fost mai târziu, am reușit să expor-tăm 1,5 milioane de miei. Cererea va fi ceva mai mare pe plan intern și din cauza faptului că sărbătorile pascale de la ortodocși se suprapun cu cele de la catolici. Estimez că până la sfârșitul anului 2010 vom exporta aproximativ trei milioane de miei, cam la nivelul anului trecut. Din păcate însă, noi exportăm și nu luăm nimic de la stat. Sunt sectoare care primesc subvenții peste subvenții pentru a susține producția, nu este cazul la noi. Să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare, mai ales că avem promisiuni de la guvern”, a precizat crescătorul de oi din Constanța. Ministrul agriculturii a promis miercuri, când fermierii au organizat o acțiune de protest la București, că își vor primi restanțele de anul trecut în perioada aprilie - mai, precum și schimbarea legislației pentru susținerea sectorului și organizațiilor asociative din România.