Crescătorii de bovine primesc subvenţii din 20 august

Crescătorii de bovine primesc subvenții din 20 august

Ministrul Agriculturii Decebal Traian Remeș a anunțat, ieri, că a solicitat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ca subvenția pentru crescătorii de bovine să se acorde cel târziu din 20 august. „Am cerut Agenției de Plăți ca banii pentru fermieri să se acorde cel târziu de luni, 20 august și am anunțat că nu voi accepta depășirea acestui termen”, a spus Remeș. În acest an, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a decis să acorde un sprijin financiar de 240 de lei pe cap de animal. Crescătorii de ovine și caprine primesc, începând de ieri, un sprijin financiar de 25 de lei pe cap de animal, dacă exploatația este înregistrată și dacă solicitantul deține peste 25 de capre, respectiv peste 50 de oi. MADR a alocat pentru crescătorii de animale 120 de milioane de lei, reprezentând plăți naționale directe complementare și 300 de milioane de lei pentru ameliorarea efectivelor de animale, în 2007. La nivelul județului Constanța, potrivit Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt înregistrate, la data de 16 august, erau înregistrate 87.630 capete de bovine, 564.473 capete de ovine și 131.564 capete de caprine.Ministrul Agriculturii Decebal Traian Remeș a anunțat, ieri, că a solicitat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ca subvenția pentru crescătorii de bovine să se acorde cel târziu din 20 august. „Am cerut Agenției de Plăți ca banii pentru fermieri să se acorde cel târziu de luni, 20 august și am anunțat că nu voi accepta depășirea acestui termen”, a spus Remeș. În acest an, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a decis să acorde un sprijin financiar de 240 de lei pe cap de animal. Crescătorii de ovine și caprine primesc, începând de ieri, un sprijin financiar de 25 de lei pe cap de animal, dacă exploatația este înregistrată și dacă solicitantul deține peste 25 de capre, respectiv peste 50 de oi. MADR a alocat pentru crescătorii de animale 120 de milioane de lei, reprezentând plăți naționale directe complementare și 300 de milioane de lei pentru ameliorarea efectivelor de animale, în 2007. La nivelul județului Constanța, potrivit Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt înregistrate, la data de 16 august, erau înregistrate 87.630 capete de bovine, 564.473 capete de ovine și 131.564 capete de caprine.