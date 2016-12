Crescătorii de bovine din Constanţa prevăd un an 2010 sumbru

Crescătorii de bovine din Constanța prevăd un an 2010 sumbru

Zootehniștii se așteaptă la un an foarte greu, în primul rând din cauza anulării ajutoarelor de stat. Crescătorii de bovine din Constanța avertizează că anul 2010 ar putea însemna falimentul sectorului, iar România ar putea cumpăra tot necesarul de carne de vită și lapte din Uniunea Europeană. „Așteptările sunt sumbre pentru acest an. Practic, la începutul lui 2010, actualul guvern a dat niște ordonanțe care se bat cap în cap. Nu mai înțelegem nimic”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Olteanu, președintele Asociației Cres-cătorilor de Taurine din Constanța. Principalele probleme invocate de zootehnist sunt anularea ajutoarelor de stat și încercările statului de a modifica acordarea subvențiilor rămase pentru 2010. „Am înțeles că statul vrea să modifice normele metodologice de acordare a subvenției pe cap de animal. Astfel, numărul minim de capete de bovine pe care crescătorul trebuie să-l aibă pentru a lua banii de la stat ar putea crește. În plus, subvenția nu va mai fi acordată persoanelor fizice. Pentru a accesa sprijinul, ei vor trebui să se înregistreze la Registrul Comerțului ca persoană fizică autorizată sau să își facă firmă proprie”, a explicat Cristian Olteanu. Statul, eternul datornic Începutul de an a prins statul din nou pe picior greșit. Zootehniștii încă mai așteaptă subvențiile pe 2009. „De șase luni, aștept subvenția pe lapte. De asemenea, în 2009, am plătit oameni pentru a face controalele pe teren. Asociația are un contract ferm cu statul, care se obligă să plătească controalele. Nu am primit niciun semn până acum că organizația va primi banii. În schimb, același stat îmi pune penalități și mă somează să plătesc taxele. De unde să mai dau, dacă el nu respectă condițiile contractuale. Anul trecut, pentru trei angajați am plătit penalități de 50.000 lei. Cum să mai stimulezi sectorul? Acum ei s-au gândit să anuleze ajutoarele de stat, pentru că așa am negociat cu Uniunea Europeană”, a mai spus președintele asociației. Printre subvențiile anulate se numără cele pentru lapte și material seminal. Dacă statul nu-și plătește datoriile și nu găsește alternative pentru vechile ajutoare de stat, zootehnia „va fi pusă pe chituci”. „O să ajungem să luăm carnea de vită și laptele din import. Probabil că asta se și vrea. Cum putem noi să ne aliniem țărilor care sunt de 25 de ani în Uniunea Europeană? În țări ca Franța, Olanda și chiar Israel, crescătorul de bovine primește subvenții în valoare de 700 de euro pe cap de animal. Noi de-abia primim 100 euro în total. Și pe aceștia îi primim târziu. Să nu mai vorbim de cei 10% din ajutorul financiar pe cap de animal pe 2009, care au rămas la bănci, din comisioane și alte cheltuieli”, a concluzionat Cristian Olteanu.