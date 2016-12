Cresc salariile marinarilor

7

salarii

Bai fratilor, sunt consternat. Nu am vazut mai mare rautate decat la romani. Nu sunt in bransa asta dar citind articolul domnului Tita si comentariile, ma crucesc. Pai daca si la noi in societate ar fi un sindicat care sa faca doar pe jumatate dar ce sa zic la noi in societate, daca ar fi in Romania un sindicat care sa se lupte pentru conditiile de munca ale romanilor asa cum fac aceste organizatii, cred ca as fi in stare sa dau 10% din salariul meu catre acea organizatie. Am mai citit tot in legatura cu articolul asta si am descoperit o adevarata agenda de lucru mai ceva ca la Guvernul Romaniei. Numai ca agenda marinarilor este si respectata spre deosebire de cea Guvernamentala. Oamenii astia din sindicatele marinarilor chiar sunt permanent in legatura cu nevoile oamenilor, ce sa mai zic, bravo lor. De oameni din astia avem nevoie la parlament si la guvern. Jos basca de om al muncii in fata lor.