Creditul pentru sprijinirea investiţiilor în agricultură

Creditul pentru sprijinirea investițiilor în agricultură

Ştire online publicată Marţi, 03 Martie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

CEC Bank a lansat creditul aferent programului Fermierul, destinat cofinanțării proiectelor de investiții în agricultură care nu beneficiază de finanțare din fonduri europene sau de la bugetul de stat, a anunțat banca. „Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va pune la dispoziția CEC Bank suma de 16 milioane lei, sub forma unei linii de finanțare, ce se va utiliza de către bancă în condițiile legii privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și in activități non-agricole cu modificările și completările ulterioare”, a anunțat banca. Dobânda pentru acest tip de credit este de 4,95% pe an la lei, fixă pe întreaga perioadă de creditare, comisionul de gestiune este de 0,95% pe an, iar banca nu percepe comision de analiză a dosarului de credit. Creditul oferă posibilitatea finanțării integrale a investiției, iar termenul de rambursare maxim este de 10 ani. Perioada de grație extinsă este de maxim 5 ani. Garanțiile prezentate de client pot fi o scrisoare de garantare emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural - FGCR sau alte tipuri de garanții acceptate de bancă, conform reglementărilor interne. Consultanța pentru pregătirea documentației de accesare a creditului este gratuită.