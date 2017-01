Creditul pentru rău-platnici

Ai un trecut îndoielnic în relațiile cu băncile? Obișnuiești să înregistrezi întârzieri la plata ratelor? Numele tău apare în evidențele Biroului de Credit? Întâmpini dificultăți la contractarea unui nou credit? Dacă da, atunci ești clientul perfect pentru cel mai nou produs lansat pe piață. Și, ca să dezvăluim misterul, este vorba de „Credit Joker” (nu știu dacă numele are vreo semnificație anume), oferite de Cetelem, destinat achiziției de bunuri de folosință îndelungată din magazinele partenere. Precizarea care trebuie făcută este că banca asigură posibilitatea clienților de a amâna plata unei rate cu o lună. Lăsând gluma la o parte, chiar asta este principala și probabil singura facilitate a produsului, ceea ce demonstrează încă o dată că băncile dau dovadă de foarte multă imaginație. Mai mult decât atât, situația nu este deloc surprinzătoare, mai ales când la mijloc este vorba de o instituție de mici dimensiuni care nu se poate compara cu marii jucători de pe piață dar care are nevoie de clienți pentru a putea supraviețui. Pentru cei care nu au auzit încă de Cetelem, ea există pe piața românească încă din 2005, de când a preluat Credisson Internațional, adică banca aceea pe care o urau, la propriu, majoritatea celor care își achiziționau produse în rate de la retail-eri, din cauza condițiilor și dobânzilor impuse. Tocmai din acest motiv, este posibil ca o parte dintre potențialii clienți să privească cu reticență oferta băncii. Revenind la descrierea creditului, potrivit reprezentanților băncii, clientul care a luat un „Credit Joker”, are posibilitatea de a-și amâna o rată doar printr-un apel telefonic cu 30 de zile înainte de data scadentă. Acest lucru înseamnă că, pe lângă cele 15 zile în care clientul are timp să își gestioneze cheltuielile astfel încât să se gândească și la rate, „binevoitoarea” bancă îi mai oferă o lună pentru a reflecta asupra situației în care se află. Totuși, nu se spune ce se întâmplă după trecerea celor 30 de zile, cu atât mai mult cu cât nici nu se precizează momentul în care banca informează Biroul de Credit cu privire la situația unui client rău-platnic. De asemenea, nu se menționează nici ce se întâmplă cu rata următoare, dacă se decalează sau nu. Pentru că, în cazul în care nu se decalează, efortul financiar va fi mai mare, căci în loc de o rată, împrumutatul va trebui să plătească două rate, iar răgazul de 30 de zile nu mai poate fi solicitat. Totuși se subliniază faptul că dobânda lunară este de 0,9%, în timp ce dobânda anuală efectivă ajunge la 21,18%. 