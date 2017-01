Creditele sunt prohibitive pentru absolvenţii de facultate

Creditele sunt prohibitive pentru absolvenții de facultate

În condițiile actuale de înăsprire a condițiilor de creditare și a crizei de pe piața monetară românească ce se reflectă prin mărirea dobânzii variabile la majoritatea băncilor, un absolvent de facultate ce s-a angajat de curând, cu un salariu de 1.080 de lei brut are șanse reduse de a obține un credit de nevoi personale. Dacă absolventul este angajat doar de două – trei luni la locul actual de muncă și are un contract de muncă pe o durată determinată de timp, pe termen scurt (unu – doi ani), operatorul de credite BCR îi respinge din start cererea de creditare. În cazul în care angajatul are o vechime mai mare de trei luni la actualul loc de muncă și a semnat un contract pe o durată nedeterminată, acesta poate obține un credit la Piraeus Bank de până la 2.600 de euro pe termen mediu, de cinci ani cu o rată lunară de 73 de euro. Dobânda variabilă la BCR pentru un credit pe o perioadă mai mare de un an este de 12,4%, iar dobânda anuală efectivă (DAE) este de 22,4%. La Piraeus Bank, dobânda variabilă este de 19,92% iar DAE este de 25,17%. Pentru a intra în posesia sumei la Piraues Bank, solicitantul întocmește un dosar ce trebuie să conțină următoarele documente: cerere tip de credit (document eliberat de bancă), adeverință tip de salariu (eliberată de bancă), copie după cartea de muncă sau după contractul individual, copie după buletin, fișa fiscală (dacă a avut un loc de muncă în 2007), copii după buletinele părinților și un document prin care unul din părinți confirmă faptul că potențialul client al firmei locuiește cu aceștia. Pentru analiza și întocmirea dosarului se percepe un comision de 50 de lei. Documentele sunt verificate, apoi este analizată capacitatea de rambursare a debitorului după care, în termen de 24 ore, solicitantul este sunat și i se comunică oficial dacă este eligibil sau nu pentru acordarea unui credit de nevoi personale. De menționat că dobânda, în acest caz poate suferi modificări în orice moment al derulării contractului, iar băncile din România, prin lege sunt obligate să informeze debitorul cu 30 de zile înainte de modificarea efectivă a dobânzii.