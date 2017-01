Creditele pentru studenţi sunt puţine, iar condiţiile, aproape imposibil de realizat

La băncile constănțene

Creditele pentru studenți sunt puține, iar condițiile, aproape imposibil de realizat

Dacă ești student și ai o idee năstrușnică de care te poți folosi pentru a înființa propria afacere, dar nu ai suma de bani necesară, nu te baza pe posibilitatea de finanțare de la o bancă din Constanța! În prezent, băncile sunt ocupate cu modificarea condițiilor de creditare și adoptarea noului regulament BNR, iar ofertele pentru studenții care caută o sursă de finanțare pentru crearea unei afaceri nu există. Mai mult, constați cu stupoare că nu există nici măcar credite care să te ajute să te lansezi în sectorul antreprenorial. Persoanele fizice se pot împrumuta doar printr-un credit de nevoi personale nenominalizat pentru a pune în funcțiune mecanismul de înființare a unei firme, însă, și-n acest caz, trebuie să ai cel puțin 21 ani, un venit stabil și o vechime de cel puțin 3 luni la locul actual de muncă. În schimb, dacă nu ai banii necesari pentru a-ți plăti studiile, există bănci ce te pot ajuta, însă, de multe ori, condițiile ce trebuie îndeplinite sunt aproape imposibile pentru un student. Spre exemplu, ca să obții un credit pentru studii la banca Unicredit Țiriac, trebuie să ai minim 25 ani (cu alte cuvinte, creditele sunt pentru studenții „mai întârziați”) și să frecventezi numai anumite cursuri ce sunt finanțate de Unicredit Țiriac. Un venit stabil și substanțial este de la sine înțeles. Suma împrumutată nu va fi niciodată văzută de debitor; aceasta va fi transferată direct din bancă în contul instituției de învățământ. Singura bancă din Constanța care are o ofertă mai complexă, destinată studenților este BRD - Groupe Société Générale, însă creditele pot fi obținute numai în anumite condiții. Banca a încheiat un contract de finanțare cu universitatea Ovidius și numai studenții înscriși la această instituție din Constanța pot beneficia de oferta băncii. Creditul 10 este o sursă de finanțare ce te poate ajuta să creezi o afacere însă veniturile sunt insuficiente pentru finanțarea 100% a firmei. Singurul avantaj este faptul că nu trebuie să declari destinația creditului. Suma maximă pe care o poți primi este de 1.000 de euro. Poți primi și până în 10.000 de euro, însă operațiunea devine automat mai complexă (dosar complet de creditare, analiza dosarului la București) și necesită mai mult timp. Durata de creditare este de minim un an și de maxim 5, cu o perioadă de grație cuprinsă între unul și 2 ani. Venitul nu constă strict în salariul primit de la locul de muncă, ci și în alte surse precum burse sau pensii alimentare. De asemenea, există și în acest caz un credit pentru studii, pentru cei ce vor să-și completeze studiile universitare. Dacă ai între 18 și 35 ani, salariat sau să beneficiezi de alte surse de venituri și ești licențiat la universitatea Ovidius, ești eligibil să primești până la 10.000 de euro pentru susținerea cheltuielilor de școlarizare. Și în acest caz, transferul este realizat direct de bancă în contul instituției de învățământ. În plus este și creditul Work&Travel, special destinat programului cu același nume. Studenții ce doresc să muncească timp de cel puțin trei luni în SUA se pot împrumuta cu până la 5.000 de dolari pentru a plăti cheltuielile aferente călătoriei și acomodării în orașul respectiv. Timp de nouă luni, studentul plătește doar dobânda, iar în a zecea lună, plătește creditul integral. El nu trebuie să aibă o sursă de venit în România și poate garanta plata creditului cu veniturile nete viitoare obținute pe baza contractului de muncă semnat cu angajatorul din SUA.