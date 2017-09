Creditele în lei se scumpesc. Indicele Robor la 3 luni a urcat la 0,92%

Luni, 04 Septembrie 2017

Indicele Robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la cele mai multe credite în lei, a urcat la 0,92%.Indicatorul Robor la 3 luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la cele mai multe credite în lei, a urcat până la 0,92% pe an, nivel maxim din 5 mai, de la 0,90% în ședința precedentă, arată datele Băncii Naționale a României (BNR), potrivit Profit.ro. Robor la 3 luni este indicatorul principal în funcție de care sunt calculate dobânzile variabile la creditele în lei. În acest an, Robor la 3 luni a atins un nivel maxim, de 0,93%, în 3 mai, pentru ca ulterior să se mențină sub pragul de 0,9%. În același timp, Robor la 6 luni a urcat la 1,12% de la 1,08%. Evoluția dobânzilor pe piața monetară este de obicei corelată cu evoluția randamentelor la titlurile de stat. Dobânzile interbancare au scăzut puternic anul trecut, iar Robor la 3 luni a înregistrat în septembrie și în octombrie 2016 un nivel minim istoric de 0,68% pe an. Dobânzile au reintrat pe o traiectorie ascendentă de la finalul lunii octombrie 2016, chiar dacă s-au oprit, o lungă perioadă, între 0,8% și 0,9%, pentru Robor la 3 luni.ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară și este stabilită de către BNR. Indicii cei mai utilizați de bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor variabile sunt ROBOR 3M și ROBOR 6M.