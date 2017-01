Creditarea creşte moderat

Mugur Isărescu:

Creditarea crește moderat

Potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, se conturează patru tendințe de evoluție a sistemelor bancare din Europa de Sud-Est:- creșterea moderată a creditării;- calitatea creditării a devenit mai importantă decât cantitatea. Pentru a putea împinge economia pe o traiectorie de creștere economică autosusținută, e necesar ca băncile să direcționeze resursele disponibile pentru creditare către investiții productive. O astfel de abordare generează acele câștiguri de productivitate care sunt esențiale pentru ca creditul, investițiile și productivitatea să se alimenteze reciproc și să înscrie de o manieră sustenabilă economiile pe o spirală ascendentă, din care toată lumea ar avea de câștigat;- creșterea importanței finanțării locale. Reorientarea spre piața internă la nivelul surselor de finanțare este însoțită, în mod firesc, de creșterea importanței relative a creditării în monedele locale. În România, pon-derea creditului în valută a coborât, după multă vreme, sub 60%;- nevoia unei dezintermedieri ordonate. Finanțarea externă de la băncile-mamă a scăzut, în România, cu circa 9 miliarde euro față de momentul de început al crizei, aproximativ o treime din această reducere având loc în anul 2013.În cadrul conferinței The Economist „The EU-Southeast Europe Summit - On the road to stability and growth”, Isărescu a pledat pentru constituirea Uniunii Bancare, afirmând că toate țările au de câștigat de pe urma ei, în condițiile în care va duce la un grad mai ridicat de stabilitate financiară în zona euro.