Credit Agricole Bank Romania este numele oficial al subsidiarei franceze în România

1

mărturie

O zi buna pentru oamenii buni din România, vreau să împărtășesc mărturia mea despre modul în care un Mrs bun mama Emiliana wilson m-au ajutat și de a schimba viața toată familia mea, cu o cantitate mare de împrumut, numele meu este Aisha Bukafia, am fost o dată victimă pentru creditorii fals, care mi promit, dar ma dezamăgit. i-au pierdut 5,000euro, atunci când am aplicat pentru 25,000euro. Aproape că a murit, am avut nici un loc pentru a merge. afacerea mea a fost distrusă, iar în procesul am pierdut daugther meu. Nu am putut suporta acest lucru se întâmplă din nou, m-am întâlnit un prieten care mi-a prezentat o mamă bună, dna Emiliana Wilson, care în cele din urmă m-au ajutat asigura un împrumut în compania ei și am primit suma exactă am solicitat și am fost atât de fericit. Mamă bună, eu doresc să folosească această ocazie pentru a spune vă mulțumesc, și Allah continua să vă binecuvânteze. Îmi place, de asemenea, să folosească această oportunitate de a sfătui colegii români, că, dacă aveți nevoie de un împrumut reală și doresc să obțină un împrumut rapid la o rată a dobânzii de 2%, înregistrați numai prin dna Emiliana Wilson, prin e-mail: emilianawilson11@gmail.com. De asemenea, puteți să mă contactați prin intermediul acestui e-mail, mrsaishabukafia @ gmail.com. pentru mai multe informatii.