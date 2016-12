Crăciun pe datorie

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi. Mai sunt aproximativ două săptămâni în care putem pune la punct toate detaliile, pentru un Crăciun, și apoi un Revelion îmbelșugat. Nu trebuie să uităm nici de cadourile pentru cei dragi, iar în plus, o escapadă la munte sau în altă parte, de măcar două-trei zile, nu ar strica nimănui. Le putem totuși avea pe toate? Mulți, cu siguranță nu. Magazinele și agențiile de turism vin însă cu oferte care mai de care mai tentante pentru constănțenii care vor să cheltuiască mai mult în această perioadă, deși buzunarul nu le permite. Să începem cu tot ce înseamnă cumpărături pentru Crăciun și Revelion - mâncare și băuturi, dar și cadouri pentru cei dragi, mai mult sau mai puțin costi-sitoare - haine, cosmetice, electrocasnice, telefoane, laptopuri și multe altele. Dând la o parte cardurile obișnuite de cumpărături emise de bănci, marile lanțuri de magazine au încheiat diverse protocoale cu acestea pentru emiterea, de asemenea a unor carduri de cumpărături, care pot fi folosite în cadrul respectivului magazin. Produsele cumpărate pot fi achitate fie în termen de până la 40 - 50 de zile (de regulă), dar se poate oferi și o perioadă mai mare de grație, iar dobânda este de 0%, fie în 3 - 20 de rate, pentru sume mari, în multe cazuri chiar și fără dobândă. Atenție, însă! Dacă nu vă încadrați în perioada amintită mai sus, ori nu achitați la timp ratele, penalizările nu sunt deloc mici.Pentru cardurile realizate direct de magazine, procedura de obținere este destul de simplă. În principiu este vorba doar despre prezentarea actului de identitate (original și copie), a adeverinței de venit / talonului de pensie, a fișei fiscale pe anul precedent (pentru salariați) și a unei facturi de utilități.v v vCardurile master și maestro sunt tocmai bune și pentru constănțenii care preferă să circule, luna aceasta, cu trenul. Până pe 31 decembrie, călătorii pot achiziționa biletele cu o reducere de 25% la cumpărarea online cu aceste carduri, prin serviciul Bilete CFR online/e-commerce pus la dispoziție de CFR Călători.v v vȘi constănțenii care vor să adauge la listă (la cea de datorii) un concediu petrecut departe de casă, pot face acest lucru. Unele agenții de turism oferă vacanțe ce pot fi plătite după întoarcere, în mai multe rate. De exemplu, clienții unei astfel de agenții, ce are un parteneriat cu o companie ce oferă servicii financiare, pot obține un așa numit credit de turism. Acesta trebuie să aibă o valoare minimă de 1.500 lei, dar nu mai mare de 50.000 lei, sumă ce se va rambursa în 3 - 12 rate lunare.Iată care ar fi costurile pentru o escapadă: dobândă fixă de 6,9%, comision de analiză de 14%, comision de administrare de 0,75% lunar, DAE de 59% (calculată pentru perioada maximă de creditare). Cine poate lua un astfel de credit? Oricine are vârsta cuprinsă între 18 - 69 ani și care prezintă o adeverință de salariu / talon de pensie, fișa fiscală și posibil o factură de utilități.