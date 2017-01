Cozile la casat rable se văd de pe Lună

Aglomerație mare pe strada Interioară nr. 4 din Constanța. Un șir uriaș de Dacii antice ocupă partea dreaptă a carosabilului, pe o distanță de câte sute de metri. Proprietarii își conduc mașinile pe ultimul drum, căci la capătul străzii este sediul firmei VMB Lux Sonor, unul dintre centrele de colectare și casare din cadrul programului Rabla. Prima etapă din 2010 a programului de înnoire a parcului auto este un real succes. Majorarea primei de casare la 2.700 euro, prin introducerea sistemului de vouchere transmisibile, i-a convins pe cei mai mulți constănțeni să scape de vechiturile din garaj. Determinant este faptul că nu mai trebuie să îți cumperi o mașină nouă, odată ce ți-ai casat rabla. Primești un voucher, în valoare de 3.800 lei, pe care îl poți vinde ulterior celor care își permit să achite diferența de preț pentru un vehicul nou. Mai mult, poți folosi până la trei vouchere și nu ești obligat să casezi o mașină veche. „Îl vând cu 400 euro, poate chiar 500\", spune un constănțean care își așteaptă rândul. „Cam atât valorează mașina, dacă nu mai puțin. Nu sunt chiar 3.800 lei, dar este mai bine decât nimic, pentru că nu am încă 3.000-4.000 euro, ca să îmi iau o mașină nouă”, completează el. Din păcate, programul Rabla s-a cam încheiat. Din informațiile primite de la dealeri și de la centrele de casare, se pare că stocul de 60.000 de mașini disponibile s-a epuizat deja. „Noi am casat 400 de mașini, fiind astfel unul dintre cele mai de succes centre de colectare din țară. Ne-am reorganizat activitatea față de anul trecut și am eliberat cât de multe vouchere am putut. Se pare însă că programul va fi stopat începând de astăzi (n.r. - ieri). Informația nu este oficială, dar am aflat că nu mai sunt mașini disponibile”, a declarat, pentru Cuget Liber, Viorica Malciu, administratorul VMB Lux Sonor. Cei mai mulți constănțeni au casat o singură rablă, însă au fost și cazuri în care oamenii au venit și cu două-trei mașini. Au existat și persoane care au folosit voucherele pentru a-și achiziționa mașini noi, însă cei mai mulți au ales să le vândă. „Fluxul de mașini a fost extrem de mare. Am schimbat modul în care stocam rablele, pentru a putea face față. Cel mai mult s-a așteptat două zile, în perioadele în care nu mai aveam vouchere. De la Fondul de Mediu am primit doar tranșe de câte 100 de vouchere, fiind nevoiți să ne deplasăm de patru ori la București, ca să mai luăm. Evident, unii oameni vor fi supărați, căci stau la coadă de două zile și, cel mai probabil, nu îi vom mai putea primi, dacă Rabla se încheie în mod oficial”, a mai spus Viorica Malciu. Cea mai casată mașină a fost, după cum se aștepta toată lumea, Dacia. În munții de rable din curtea centrului de casare, circa 99% dintre mașini sunt Dacii vechi. Cu greu am zărit câteva modele Oltcit, Ford și Opel. Procesul de casare se desfășoară relativ repede, fiecare muncitor dezmembrând mașinile „la liber”. „Depinde de fiecare cum face. Eu o dau gata în cel mult o oră”, îmi spune un muncitor, în timp ce taie în două o vechitură de Dacie 1300. Acum, dealerii și centrele de casare așteaptă ca guvernul să avizeze o nouă etapă a Rablei. Din datele Ministerului Mediului, la finele lunii martie ar urma să se stabilească bugetul și noile reglementări, fiind posibil ca și utilajele agricole să fie primite la casat. În 2009, programul nu a mai fost atât de accesat în etapele a doua și a treia, în mare parte fiindcă cei care își permiteau o mașină nouă se folosiseră deja de prima etapă. Acum însă, sistemul de vouchere transmisibile ar putea să mențină ridicat numărul de rable casate.