Cotaţiile bursiere la principalele produse agroalimentare

Cotațiile bursiere la principalele produse agroalimentare

La sfârșitul lunii aprilie, prețurile cerealelor în portul Constanța au scăzut față de începutul lunii martie, când cotațiile grâului și porumbului au înregistrat un maxim. Astfel, conform datelor prezentate de Autoritatea Națională a Vămilor, grâul este comercializat în portul Constanța la un preț de 182,81 dolari pe tonă, iar porumbul, cu 186,16 dolari pe tonă. La începutul lunii martie, cotația grâului era de 240 de dolari pe tonă, iar tona de porumb costa 191,99 de dolari. Prețul include valoare mărfii, cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pe care marfa trebuie să le suporte pentru a fi îmbarcate la bord. Conform Institutului de Economie Mondială, la bursa de mărfuri din Chicago, grâul are o valoare de 192,17 dolari pe tonă, porumbul - 148,12 dolari pe tonă, soia - 386,17 dolari pe tonă, uleiul de soia brut - 810,78 dolari pe tonă, făina de soia - 326,60 dolari pe tonă. Termenul de livrare este mai 2009. În Londra, pe bursa cerealelor, prețul grâului, cu termenul de livrare - mai 2009, este de 159,14 dolari. În plus, pe piața londoneză la disponibil, zahărul brut are o valoare de 281 dolari pe tonă, iar zahărul rafinat - 365,30 dolari pe tonă.