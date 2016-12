Cotația petrolului a scăzut la cel mai redus nivel din 2010 pe bursa din New York

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cotația petrolului a scăzut, vineri, cu peste 7 dolari, în raport cu miercuri seara, acesta fiind cel mai redus nivel din 2010, după ce Oraganizația țărilor exportatoare de petrol a decis să își mențină producția neschimbătă, relatează AFP.Astfel, barilul de referință (WTI) pentru livrările din ianuarie a scăzut cu 7,54 dolari pe New York Mercantile Exchange (Nymex), în raport cu ultima închidere de miercuri pentru a se stabili la 66,15 dolari.Economia Rusiei este puternic afectată de o cotație redusă a petrolului.La momentul închiderii de la New York, barilul Brent tranzacționat la Londra a trecut vineri sub pragul simbolic de 70 de dolari pentru prima oară de patru ani și jumătate, coborând până la 69,78 dolari pe Intercontinental Exchange (ICE).Scăderea survine în contextul în care OPEC a anunțat că va menține palfonul de producție la 30 milioane de barili pe zi, nivel la care este fixat de trei ani, în pofida căderii puternice a cotației petrolului începând din vara acestui an.