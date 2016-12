„Costa Atlantica“ şi „Clipper Odyssey“ au adus 2.180 de pasageri la Constanţa

„Costa Atlantica“ și „Clipper Odyssey“ au adus 2.180 de pasageri la Constanța

Portul Constanța a profitat din plin de vara minunată. În terminalul de pasageri au acostat mari hoteluri plutitoare, dar și nave de croazieră de capacitate medie sau mică. Sezonul se apropie de final, dar în forță. Va mai dura, probabil, până la sfârșitul lunii octombrie. Companiile de croazieră profită de timpul favorabil și au suplimentat voiajele. La Constanța sunt, deja, anunțate opt escale. Cea mai târzie este a navei „Hanseatic”, pe data de 7 octombrie. Dar nu este ultima. Se așteaptă și alte avizări. Ieri, portul Constanța a primit vizita navelor „Costa Atlantica” și „Clipper Odyssey”, care, împreună, au adus 2.180 de turiști în străvechiul Tomis.„Costa Atlantica” este o navă de poveste. A fost construită în anul 2000, la Kvaerner Masa - Yards Helsinki New Shipyard, din Finlanda. Are lungimea de 292,56 metri, lățimea de 34 metri și atinge viteza de 18,7 noduri. Poate lua la bord 2.114 pasageri și un echipaj de 897 persoane. Are 20 de punți iar suprafața desfășurată este mai mare decât cea a Stadionului Olimpic din Roma.Este o navă de lux, decorată cu marmură de Carrara, sticlă de Murano și cu mozaic. Fiecare dintre punțile destinate pasagerilor a primit numele unui film al lui Federico Felini: Luci Del Varietà, La Dolce Vita, Roma, I Clowns, Amarcord, Intervista, 8œ, Ginger & Fred, E La Nave Va, La Voce Della Luna. Cafeneaua Florian este copia fidelă a celebrei cafenele din Piața San Marco.Potrivit informațiilor primite de la agentul navei „Idu Shipping”, „Costa Atlantica” a venit de la Istanbul și a acostat în portul Constanța la ora 7,45. A adus 2.068 pasageri de vârsta a treia, proveniți din numeroase țări. Doi dintre ei au debarcat și alți cinci au fost preluați. Printre cei 840 de membri ai echipajului se află și 16 români, care fac parte din categoria personalului auxiliar. Mulți dintre ei lucrează în cazinoul navei. Prețul unui bilet variază între 699 și 2.559 dolari, în funcție de confort. Voiajul în Marea Neagră este mult mai ieftin decât cel din Mediterana de Vest sau în Europa de Nord. Pe parcursul escalei de la Constanța, pasagerii au participat la excursiile organizate pe uscat. La ora 19,20 nava a ridicat ancora. „Costa Atlantica” și-a luat „La revedere!” de la străvechiul Tomis, urmând să revină în 2012.În această vară, pasagerul „Clipper Odyssey” a sosit de mai multe ori la Constanța. Nava asigură o linie de croazieră care cuprinde cele mai importante porturi de la Marea Neagră. Circuitul include Turcia, Georgia, Rusia, Ucraina, România (cu intrarea pe brațul Sulina până la Tulcea și escală în portul Constanța), Bulgaria și din nou Turcia.„Clipper Odyssey” a fost construită în anul 1989. Are lungimea de 102,9 metri, lățimea de 15,4 metri și atinge viteza de 14 noduri. Dispune de 5 punți și 64 de cabine. Poate lua la bord 128 pasageri. Agentul navei, în România, este compania „Navlomar”. Conform informațiilor furnizate de aceasta, „Clipper Odyssey” a acostat în terminalul de pasageri din portul Constanța la ora 6,50. A adus 116 turiști, din care 98 de americani. Printre cei 72 membri ai echipajului se află și un român. Escala a durat până la ora 22. În timpul ei, pasagerii au vizitat mai multe obiective turistice. „Clipper Odyssey” va reveni la Constanța încă de două ori în această toamnă.