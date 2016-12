Coşmarul timonierului Mihai Cojocea, pe un yacht de lux

Coșmarul timonierului Mihai Cojocea, pe un yacht de lux

Oricare marinar visează să prindă măcar un voiaj pe o navă de pasageri, iar dacă ajung să se îmbarce pe un super-yacht, se consideră cu adevărat norocoși.Astfel o fi gândit și timonierul Mihai Cojocea, în clipa când a fost recrutat în echipajul navei „Alexander”, un yacht luxuriant, sub pavilion maltez. Nava, deși bătrână (a fost construită într-un șantier naval german, în 1965), arată excelent, iar dotările sale pot satisface cerințele celor mai pretențioși pasageri.Are lungimea de 121,50 metri, lățimea de 16,90 metri și atinge viteza de 18,5 noduri. Poate lua la bord 54 pasageri și un echipaj de 62 persoane. „Alexander” face voiajuri în Mediterana și Marea Roșie. Între 23 și 24 mai 2014, a făcut escală în portul grecesc Elefsis, apoi s-a oprit pentru câteva ore la Port Side (Egipt). Pe 29 mai a ajuns la Jeddah (Arabia Saudită), de unde a mai făcut o plim-bare în Marea Roșie. Surprinzător, la bordul luxuriantului yacht, viața echipajului nu este deloc de invidiat, după cum reiese din me-sajul pe care marinarul român l-a adresat Sindicatului Liber al Navigatorilor:„Mă numesc Mihai Cojocea. Sunt timonier pe yacht-ul „Alexander” (call sign 9HCH8), staționat în portul Jedah, Arabia Saudită. Lucrăm la bord fără ventilație, fără aer condiționat în cabină. Temperatura este peste 40 de grade. Am probleme medicale. Am solicitat îngrijiri. Nu mi s-au acordat. Duminică am solicitat să fiu debarcat cât mai curând posibil, dar nimeni nu face nimic în acest sens. Muncesc de ieri dimineață, de la ora 8, până în această dimineață, la ora 8. Am fost amenințat de către ofițerul Ziagkos Theofanis că voi fi aruncat pe cheu, fără bilet de avion, fără shore pass (permis de acces pe țărm - n.n.), fără acte. Vă rog, ajutați-mă urgent pentru a mă putea întoarce acasă. Vă mulțumesc!“La puțin timp după primul mesaj, a urmat un al doilea: „Ca urmare a faptului că am cerut ajutor ITF (Fe-derația Internațională a Transpor-tatorilor), căpitanul mi-a spus că îmi va face hârtii cum că nu muncesc, că nu respect ordinele nostromului și ofițerilor, deși timp de o lună am fost pus la cele mai grele munci. Muncesc de o săptămână cu dureri mari la picioare și bube pe corp, dar fără a primi îngrijiri medicale. Vă solicit încă odată ajutorul pentru a ieși din această situație disperată. Aștept răspunsul dumneavoastră.”Sindicatul Liber al Navigatorilor a implicat Autoritatea Navală Română și Ministerul Afacerilor Externe în soluționarea grabnică a acestui caz, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, liderul Adrian Mihălcioiu. În vederea repatrierii, s-a luat legătura cu agenția de crewing din Constanța, care l-a recrutat pe timonier, urmând să fie contactat și armatorul. Prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, se solicită Ambasadei României din Arabia Saudită să-l sprijine pe marinar în urgentarea formalităților necesare.