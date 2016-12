Corupţia din porturile maritime a explodat

Cititorii ziarului „Cuget Liber“ acuză:

Corupția din porturile maritime a explodat

Articolul „Acuzații grave privind corupția auto-rităților din portul Constanța”, publicat în ediția din 30 septembrie 2013 a ziarului „Cuget Liber“ a trezit interesul unui mare număr de cititori, semn că fenomenul îi preocupă pe români. Numărul accesărilor de pe pagina online a ajuns la 3.076 și continuă să crească. Comentariile postate arată că printre cititori sunt mulți navigatori. Luările de poziție au în comun sentimentele de rușine și indignare că astfel de fapte se petrec în porturile românești, precum și atitudinea de condamnare a șpăgarilor îmbrăcați în uniformele autorităților portuare. Câțiva cititori relatează întâmplările la care au fost martori și care confirmă faptul că fenomenul corupției în porturile maritime românești este larg răspândit, adânc înrădăcinat și extrem de agresiv. Șpăgarii nu se mai mulțumesc să cerșească. Pretind, amenință, impun să li se dea, de parcă mita ar fi un drept natural, iar portul, moșia lor. Sub pseudonimul „Navigator martor, navă la Constanța“, un cititor povestește că a fost cu o navă tanc, sub pavilion Italia, la Constanța. În timpul formalităților de sosire și plecare din port, cei veniți în control au cerut și li s-au dat 85 cartoane de Marlboro. „Menționez că, inițial, comandantul nu a vrut să dea decât un carton de fiecare (persoană), dar ale noastre autorități au început să ridice tonul și, cu amenințări (de genul: PCTF-ul cu Vama că „vor începe să desfacă pereții și tavanele castelului navei”, iar Căpitania că „vor căuta și vor găsi ei ceva”). Bomboana de pe tort a fost surveyor-ul, care a cerut bani (euro), iar până la urmă „s-a negociat” la trei cartoane de Marlboro. Două săptămâni după plecarea din Constanța, am stat ascuns în cabină, de rușine că sunt român” - relatează navigatorul. Un marinar care semnează Zoran relatează următoarele: „Am fost și eu la Constanța cu un tanc chimic de la o companie norvegiană și vă pot spune că este foarte rușinos modul în care s-au comportat autoritățile locale. Au luat de la un bax de L&M și până la cafeaua vrac, care se afla la careuri. În concluzie, ne-au făcut să ne simțim foarte prost pe noi, românii, față de celelalte naționalități de la bord.”La rândul său, un „Șef mecanic“ afirmă: „Am murit de rușine când am ajuns la Constanța. Am fost și la Midia, dar nu era jaful de la Constanța. Promit că, dacă voi mai ajunge la Constanța, voi înregistra cu microcamera pe toți tâlharii în uniformă, de la Căpitănie, PCTF, PSC, Vamă, și voi da pe posturile TV. Noi, navigatorii, ne zbatem să ne facem un nume bun ca români, iar tâlharii și lotrii în uniformă ne fac de rușine. Le doresc să înfunde pușcăria și să rămână pe străzi, nu celor corecți, ci celor corupți și nesimțiți. Porturile din România și Ucraina sunt rușinea Mării Negre.”Cititorul care semnează „Porturile românești“ afirmă următoarele: „Absolut toate autoritățile și aproape toți oamenii lor practică jaful la nave. Încă de la venirea unei nave și, apoi, pe tot parcursul staționării este un continuu periplu de șpagagii, de la doctori, PCTF etc., care chipurile vin să controleze. Deși se cunoaște această practică, nimeni nu ia absolut nicio măsură, pentru că boala este până la cele mai înalte niveluri ale autorităților amintite!” La rândul său, Noni relatează următoarele: „Cu-nosc și eu asemenea poveste. Un individ care agentura navele în port, cu vilă, apartament cu trei camere, mașini, vacanțe, etc.... Și cum toate astea nu se fac doar dintr-un salariu amărât... Welcome to Constanța! Tupeul acesta pe față, nu se manifestă fără un spate adecvat, deci se leagă multe între ele, pentru a ajunge la acest comportament. Să fie filați, dați afară și când vor pierde tot, vor realiza ce au făcut. Până atunci, însă, continuăm să ne facem de râs, pe nesimțirea lor, că doar pe ei ajung străinii să îi cunoască.” După ce a citit articolul, D.C., ofițer de marină pe o navă germană, a sunat la redacție și a relatat următoarele: „M-a ferit Dumnezeu să vin cu nava în portul Constanța. Comandantul nostru este german. În ruptul capului n-ar fi admis să dea șpagă. Nemții nu acceptă corupția. Despre relele apucături ale autorităților din portul Constanța am aflat mai multe de la foștii mei colegi, care au nenorocul să vină cu navele în România. I-am întrebat: Ce fac frate, oamenii ăștia cu atâtea baxuri de țigări pe care le adună de la nave? Răspunsul l-am aflat de la vânzătoarea unui butic din cartierul meu. În fiecare săptămână, prăvălia respectivă este aprovizionată cu țigări și cafea de către un vameș care le scoate din portul Constanța. Furnizorii pieței negre sunt șpăgarii de la Vamă, PSC și PCTF.”Stimați cititori, faptele relatate în cele două articole demonstrează că lucrurile au scăpat total de sub control. Fenomenul corupției din porturile maritime românești a luat o amploare atât de mare încât a devenit o amenințare la adresa siguranței navi-gației, a economiei naționale și a securității țării. Cine poate da asigurări că șpăgarii din rândul autorităților de control nu vor închide ochii la deficiențele grave ale navelor, la faptele de contrabandă, la traficul de arme și narcotice? De la mica corupție din porturi, cu câteva cartoane de țigări, borcane de cafea și conserve de pește, nu mai este decât un pas până la marea corupție, pe bani grei, pe care se bazează rețelele criminalității economice și cele teroriste. Astăzi, când România duce bătălia pentru primirea în spațiul Schengen, această graniță maritimă a țării și a Europei este vulnerabilă din cauza șpăgarilor. Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul de Interne, SRI și conducătorii autorităților de control au obligația să intervină de urgență și să taie din rădăcini corupția din porturi.