Coreenii vor să investească în construcţia reactoarelor 3 şi 4 Cernavodă

Coreenii vor să investească în construcția reactoarelor 3 și 4 Cernavodă

Compania BKB Co. Ltd. din Republica Korea, în calitate de lider al Consorțiului Korea Nuclear a trimis ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (MECMA), Ion Ariton, o scrisoare de intenție, semnată de președintele companiei, Chung Si Woo. Potrivit reprezentanților MECMA, în cadrul scrisorii compania își declară intenția fermă de a achiziționa acțiuni ale companiei EnergoNuclear SA, care dezvoltă proiectul reactoarelor nucleare 3 și 4 Cernavodă.De asemenea, președintele companiei coreene a ținut să precizeze că decizia de a investi în proiectul de la Cernavodă a fost luată după întâlnirea avută în luna ianuarie 2011 cu ministrul român al Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.Consorțiul Korea Nuclear, condus de BKB Co. Ltd., intenționează să efectueze, în perioada următoare, la invitația părții române, o vizită în România pentru discuții tehnice cu reprezentanții MECMA și cu compania EnergoNuclear, în vederea materializării intențiilor sale.„Suntem siguri că tehnologia Korean CANDU este cea mai bună pentru construcția reactoarelor 3 și 4 Cernavodă, deoarece această tehnologie este recunoscută la nivel mondial și numeroase centrale nucleare au fost construite cu această tehnologie în Republica Korea. Toate aceste centrale nucleare au funcționat în siguranță în ultimii 30 de ani”, se arată în scrisoarea trimisă de liderul consorțiului Korea Nuclear.