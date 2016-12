Convenţia internaţională privind munca pe mare va fi ratificată de statul român

Convenția internațională privind munca pe mare va fi ratificată de statul român

Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul Legii pentru ratificarea Convenției privind munca în sectorul maritim (MLC - 2006), adoptată la 26 februarie 2006, la Geneva, la cea de a 94-a sesiune a Organizației Internaționale a Muncii.Convenția a fost ratificată, până în prezent, de 30 de state, care dețin 59% din tonajul flotei mondiale. Ea va intra în vigoare pe 20 august 2013 și va fi obligatorie pentru România, indiferent dacă Parlamentul aprobă sau nu, până atunci, legea de ratificare.Companiile de navigație vor fi obligate să asigure condițiile de muncă și viață la bord conform standardelor convenției și salarii cel puțin la nivelul stabilit de Organizația Internațională a Muncii. Cele ce nu respectă aceste prevederi vor fi scoase din piață. În curând, vom asista la dispariția în masă a armatorilor și companiilor de crewing sub standard.Statele de pavilion și de port, indiferent că au ratificat-o sau nu, vor trebui să aplice convenția. Autoritățile vor avea obligația să facă inspecții, pentru a se asigura că standardele de muncă din domeniul maritim sunt respectate, atât la bordul navelor cu pavilion național, cât și al celor ce fac escală în porturile lor.Ratificarea convenției de către statul român impune modificări și prevederi noi în:- legislația muncii, în ceea ce privește drepturile sociale ale navigatorilor (contracte, asigurări sociale și asistență medicală);- legislația privind autorizarea agențiilor de recrutare a navigatorilor;- domeniul siguranței navigației, în ceea ce privește echipajele navelor, certificarea navigatorilor și a navelor.Trebuie menționate eforturile Sindicatului Liber al Navigatorilor, ale lui Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România, în sprijinul Ministerului Transporturilor, pentru a grăbi procesul de ratificare a convenției.Necesitatea aplicării MLC - 2006 a fost demonstrată de concluziile recentei Black Sea Campaign:- piața Mării Negre este dominată de nave vechi, sub standard, care pun în pericol viața marinarilor;- munca la negru este regula, în timp existența contractelor colective de muncă reprezintă excepția;- în această zonă sunt frecvente cazurile de navigatori slab pregătiți, cu brevete și certificate false;- condițiile de muncă, de viață și salariile sunt, frecvent, sub standardul minim acceptat de Organizația Internațională a Muncii (ILO).