Contractul cu Bechtel a fost reziliat, costurile se ridică la 37,2 milioane de euro

Ştire online publicată Joi, 30 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Contractul cu Bechtel privind construcția Autostrăzii Transilvania a fost reziliat, statul român urmând să plătească firmei americane suma de 37,2 milioane de euro, a declarat, seara trecută, ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine, Dan Șova, transmite Agerpres.ro.Potrivit acestuia, negocierile s-au finalizat în cursul serii de miercuri, iar suma va fi prevăzută în buget după rectificarea din luna iulie."Pentru a face negocierea, a trebuit să plătim și datoriile lăsate de doamna Boagiu pentru Bechtel, în sumă de 50 de milioane de euro, pe care le-am plătit în luna aprilie. Deci, a trebuit să plătim datorii istorice lăsate din 2011 de d-na Boagiu, ca să putem intra în reziliere. Acești bani vor fi prevăzuți după rectificarea din luna iulie și vor fi plătiți în cursul acestui an", a afirmat Șova, la Antena 3.Ministrul delegat a precizat că cele 37,2 milioane de euro nu vor afecta în niciun fel bugetul, deoarece vor proveni din suma pentru investiții ce se alocă sectorului transporturi."Nu va afecta cu nimic, pentru că vor fi din suma pentru investiții care se alocă pentru transporturi. Și, așa cum a trebuit să plătim 50 de milioane de euro, așa cum a trebuit să plătim 680 de milioane de euro lăsate datorii de Guvernul Boc și Ungureanu la drumuri - și le-am plătit integral de la 1 ianuarie și până astăzi - așa cum am plătit toate aceste datorii, așa vom plăti și aceste 37 de milioane, ca să curățăm odată locul și să fie lumină și în domeniul ăsta, al transportului rutier. Probabil că dacă ar fi negociat doamna Boagiu, rezilierea ar fi costat un miliard de euro'', a subliniat el.Dan Șova a adăugat că peste două săptămâni Corpul de Control al premierului va demara o anchetă în cazul Bechtel și va verifica tematic acest contract, iar concluziile vor fi făcute publice.De asemenea, după finalizarea formalităților de reziliere, contractul va fi desecretizat, a mai spus ministrul.Întrebat când crede că Autostrada Transilvania va fi finalizată, Dan Șova a refuzat să avanseze un termen."Nu vreau să înaintez un termen. Pot să vă spun că noi, începând de luna viitoare, ne vom ocupa în mod transparent și va fi public, se vor face eforturi mari pentru a declanșa aceste concesiuni. Noi trebuie să îndreptăm lucruri greșite într-o perioadă de 10 ani. Nu este un lucru foarte ușor. Munca la care am pornit este foarte dificilă, dar dacă am reușit acest prim pas, care a fost rezilierea. Vor urma alții la fel de importanți sau mai importanți. Am pornit pe un drum, va fi dificil, dar sperăm să îl ducem până la capăt", a încheiat Șova.Construcția tronsonului Brașov - Borș al Autostrăzii Transilvania a început în 2004, în baza unui contract cu o valoare de 2,2 milioane de euro, încheiat cu compania Bechtel. Lucrările au fost întrerupte la jumătatea lui 2005, atunci când s-a declanșat o acțiune de reanalizare a contractelor încheiate de guvernarea anterioară. Ulterior, lucrările au fost reluate.Compania Bechtel a finalizat până în prezent 52 de kilometri de autostradă între Turda și Câmpia Turzii din totalul de 415 cât prevedea contractul. Termenul inițial de finalizare a fost stabilit pentru anul 2011 și prelungit cu un an din cauza întreruperilor lucrărilor în 2005. Între timp, Bechtel a renunțat la partea de autostradă între Târgu Mureș și Brașov.După 11 ani de la semnarea contractului, statul român are 52 de kilometri de autostradă în funcțiune și 1,4 miliarde de euro deja plătite.