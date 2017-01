Contractul colectiv de muncă din zona Mării Negre e avantajos şi pentru marinarii români

Contractul colectiv de muncă din zona Mării Negre e avantajos și pentru marinarii români

„Contractul colectiv de muncă pentru navele cu pavilion de complezență care operează în zona Mării Negre este finalizat - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. În prezent, așteptăm comentariile tuturor sindicatelor din zona Mării Negre. Am primit în ultimele două zile mai multe răspunsuri, din care reiese că toată lumea este de acord cu forma finală.”Contractul este instrumentul de bază al Black Sea Campaign - campania împotriva navelor sub standard, declanșată de sindicatele navigatorilor din Bulgaria, Georgia, Rusia, România, Turcia și Ucraina, afiliate la Federația Internațională a Transportatorilor (ITF).Bazele proiectului „Marea Neagră fără nave sub standard” au fost puse în martie 2012, în cadrul unei reuniuni istorice găzduită de Madison Meeting Room, din Istanbul.Contractul reglementează condițiile de muncă și viață la bordul navelor. În cazul nebrevetaților, grila de salarizare pornește de la nivelul stabilit de Organizația Internațională a Muncii, la care se adaugă 50 de dolari. Astfel, salariul unui timonier, la un nivel de 40 de ore de muncă pe săptămână, va ajunge la 1.049 dolari pe lună.„Este o grilă avantajoasă pentru navigatori și armatori. Pentru 2014, am prevăzut o primă creștere a salariilor. Treptat, până în 2016, se va ajunge la nivelul salariilor din contractul standard ITF. Va fi avantajos și pentru navigatorii români, care, sperăm, vor fi în număr cât mai mare la bordul navelor din Marea Neagră” - a spus Mihălcioiu.Contractul cuprinde, de asemenea, clauze cu privire la concediul de odihnă, munca suplimentară, asigurări și altele.Trebuie precizat că, în momentul în care navele sub pavilion de complezență ies din Marea Neagră, la bordul lor se aplică, automat, prevederile contractului colectiv de muncă ITF, a cărui grilă de salarizare este superioară. În clipa în care nava trece „granița” maritimă, leafa timonierului face saltul de la 1.049 la 1.750 de dolari per lună.Într-un termen foarte scurt, contractul va fi avizat de un subcomitet al Federației Internaționale a Transportatorilor, iar în luna mai sau iunie 2013 va fi aprobat de plenul organizației. Cu avizul de principiu al bordului director al ITF, curând vor începe negocierile cu armatorii.„Navele companiilor care nu semnează contractul, vor fi boicotate. Nu trebuie uitat faptul că, în august 2013, intră în vigoare Convenția internațională privind munca pe mare MLC - 2006. Autoritățile din Rusia, România, Turcia, Georgia, Ucraina, Bulgaria vor trebuie să verifice dacă navele respectă convenția. Cei ce controlează vor fi, la rândul lor, controlați dacă își îndeplinesc obligațiile. Toți inspectorii ITF din bazinul Mării Negre au fost pregătiți, au suportul și infrastructura necesară pentru inspecțiile la nave, așa cum ar trebui să aibă și inspectorii de Port State Control (PSC) din toate porturile Mării Negre. Dacă inspectorii ITF vor constata că inspectori de PSC nu fac controlate conform convenției, vor sesiza ITF. Rapoartele vor merge mai departe la Organizația Internațională a Muncii, Organizația Maritimă Internațională și Organizația Memorandumului de la Paris, care vor impune autorităților naționale să respecte Convenția MLC - 2006" - a afirmat Adrian Mihălcioiu.