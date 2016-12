Contractele de salubrizare din toată ţara, luate la puricat de Consiliul Concurenţei

Contractele de salubrizare din toată țara, luate la puricat de Consiliul Concurenței

În ultimii ani, Consiliul Concurenței și-a cam băgat nasul prin afacerile administrațiilor locale, lucru care nu este pe placul unora dintre cei ce le conduc. A fost de ajuns să zgârie „betonul” contractelor de atribuire a serviciilor publice, că au și început să iasă la suprafață neregulile.În județul nostru, mai multe contracte de concesionare sunt în atenția inspectorilor de concurență. În urma unei atenționări, administrația publică din municipiul Constanța a redus de la 25 la 8 ani durata contractului de concesionare a serviciului de deratizare și dezinsecție semnat cu o firmă din București. La Mangalia, a fost luat în colimator contractul de concesionare a serviciului public de salubrizare în zona de dezvoltare intracomunitară. Instituția de concurență consideră că perioada de 49 de ani pentru care a fost încheiat contractul nu este justificată din punct de vedere economic. În ciuda faptului că legea prevede concesionarea prin licitație, con-tractele de salubritate și pentru groapa de gunoi de la Brăila au fost acordate prin asociere. Firma care a obținut contractele are în frunte un politician din Constanța. Cazurile se înmulțesc pe zi ce trece. Ca urmare, Consiliul Concurenței a dispus efectuarea unei cercetări de piață exhaustive, sub coordonarea Inspectoratului de Concurență pentru Regiunea de Sud-Est. Administrațiile publice din întreaga țară vor trebui să prezinte informații detaliate privind modul de încredințare a serviciilor de măturat stradal, ridicare și depozitare a gunoaielor, de întreținere a spațiilor verzi, deratizare, deszăpezire și altele. Inspectorii de concurență vor analiza modul de atribuire a contractelor, clauzele lor, durata, investițiile prevăzute etc. În baza cercetării, vor fi demarate investigații acolo unde sunt suspiciuni de încălcare a Legii concurenței, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ioan Bădică, inspectorul de concurență coordonator pentru regiunea de sud-est.Până în prezent, cele mai frecvente abateri de la litera și spiritul Legii concurenței se referă la modul de atribuire a contractelor (ocolirea licitației) și durata nejustificat de mare a concesionării. Bădică afirmă că perioada de concesionare n-ar trebui să se prelungească prea mult peste perioada legală de amortizare a investițiilor. Ea trebuie să fie suficient de lungă pentru recuperarea sumelor investite și pentru obținerea unui profit, dar suficient de scurtă pentru a permite reluarea competiției. Una dintre propunerile cu care se va solda cercetarea este stabilirea distincției dintre investiția inițială și investițiile ulterioare, a afirmat inspectorul de concurență. El a dat ca exemplu contractul de salubritate cu municipalitatea Constanței. Serviciul este concesionat pe 25 de ani, o perioadă prea lungă dacă este avută în vedere durata de amortizare a investiției inițiale. Numai că, pe parcurs, operatorul a lansat un program de investiți, iar legea nu face nicio precizare în această direcție.