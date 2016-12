Continuă dumping-ul social în porturile maritime româneşti, cu complicitatea statului român

4

Brevete

Domnule Tita, va sugerez sa cititi un articol publicat de catre Shore Pass pe F.B. si anume, cum se poate obtine in Romania brevetul de Comandant unlimited. IMO STCW are ca cerinte minime 24 luni ambarcare din care 12 ca Ch. Mate sau 36 luni ca OOW!!! Danemarca si UK, tari cu experienta si vechime in domeniul maritim, preiau aceste cerinte ca atare si nu adauga nimic, iar ANR ce face? Face ce vrea el! Cere 48 de luni (!?!) din care 24 obligatoriu ca Ch. Mate. Ca sa ne incurce mai tare! Adevarul este ca Romania are multa experienta in domeniul maritim...Acesta este singurul domeniu sau poate nu in care se putea face copy paste din legislatia internationala fara sa ne punem la suprasolicitare ultimul neuron ramas viu. In tara asta, ca sa devii ofiter managerial iti trebuie facultate de navigatie si eventual un master, tot in domeniu. Cat despre brevetele portuare transformate peste noapte in certificate de capacitate, ce sa va spun? Acum vrem sa distrugem si procedura de brevetare a personalului navigant portuar, care oricum era defectuoasa...Auzi tu..Capitan Maritim Portuar tradus in engleza Port Captain :)) Pai daca astia sunt port captain, Mezei ce este? Harbour Captain?