Consultanţă şi informaţii pentru IMM-uri, sub acelaşi acoperiş

Consultanță și informații pentru IMM-uri, sub același acoperiș

Începând de ieri, firmele constănțene pot obține asistență și informații de la reprezentanța locală a Enterprise Europe Network, o inițiativă a Uniunii Europene, prezentă în 40 de țări. Centrul EEN înlocuiește vechiul EuroInfo Centre, care funcționa în cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. „Centrul oferă întreprinzătorilor servicii de tip ghișeu unic, inclusiv consiliere și servicii de susținere a afacerilor, ușor accesibile. Vor fi acoperite zonele de NE, E și SE și vom colabora cu camerele de comerț din Buzău, Brăila și Tulcea, pentru a putea sprijini cât mai multe firme”, spune Mihai Daraban, președintele CCINA Constanța. În UE, rețeaua EEN are peste 500 de puncte de contact și în jur de 4.000 de angajați, motiv pentru care funcționează și ca o bursă de contacte. Baza de date poate fi accesată și de managerii constănțeni aflați în căutare de parteneri de afaceri, din țară sau din străinătate. Centrele EEN aduc în plus și componenta de sprijin a inovațiilor tehnologice din cadrul firmelor. Din acest punct de vedere, rețeaua EEN înlocuiește centrele releu pentru inovare ale uniunii (Innovation Relay Centres - IRC), care au funcționat în ultimii 12 ani. „Având în vedere criza economică, pentru firme este important să aibă acces acum la servicii rapide de informare și consultanță și să nu fie nevoiți să alerge între diferite instituții pentru a rămâne la curent cu noutățile. Rețeaua EEN asigură o abordare integrată a tuturor problemelor. În plus, numărul mare de unități teritoriale facilitează accesul rapid al IMM-urilor la informații și asistență”, mai spune Mihai Daraban. Prezent la inaugurarea centrului constănțean Enterprise Europe Network, prefectul Dănuț Culețu a subliniat importanța inovațiilor și cercetării în dezvoltarea unei afaceri și le-a explicat managerilor ce să facă în următorii doi ani, cât timp vom mai fi în criză: „Aveți grijă că în 2009 criza vine peste noi! Va fi lipsă de lichidități, piața se va restrânge, cererea se va micșora. Prudența este cuvântul de ordine!”.