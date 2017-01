Constructorii unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă vor fi cunoscuţi la sfârşitul lunii octombrie

Constructorii unităților 3 și 4 de la Cernavodă vor fi cunoscuți la sfârșitul lunii octombrie

Ministerul Economiei și Finanțelor a anunțat că termenul limită pentru depunerea ofertelor angajante în vederea participării la construirea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă a fost stabilit pentru data de 25 octombrie 2007. Comisia de negociere, numită de Nuclearelectrica pentru selectarea investitorilor și negocierea condițiilor de înființare a societății comerciale care va finaliza Unitățile trei și patru de la Cernavodă, va pune la dispoziția potențialilor ofertanți documentul de descriere a modelului adoptat pentru finalizarea proiectului, a cererii de ofertă angajantă, precum și a proiectului actului de asociere a in-vestitorilor, se mai menționează în comunicatul ministerului. Strategia are în vedere finalizarea procesului de atragere a investitorilor și înregistrarea noii societăți dedicate Unităților 3 și 4 la începutul anului 2008, în așa fel încât lucrările efective să înceapă în cursul aceluiași an. Punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4 este prevăzută pentru 2014, respectiv 2015. Potrivit actului normativ, realizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă este prevăzută a se face prin atragerea în mod transparent a capitalului privat al com-paniilor cu bonitate și forță financiară, care sunt dispuse să se asocieze cu Nuclearelectrica SA în vederea finalizării și operării obiectivului energetic. Sur-sele de finanțare urmează a fi atrase de către acționari, atât sub formă de acțiuni, cât și surse financiare, atrase prin emisiuni de bonduri sau credite. Investitorii selectați pentru construcția reactoarelor nucleare 3 și 4 vor contribui cu aport în numerar, reprezentând 30% din costurile de realizare a proiectului la capitalul social al companiei de proiect. De asemenea, Hotărârea de Guvern prevede că solicitarea ofertelor angajante se va realiza până la 10 august 2007, analiza ofertelor și stabilirea listei investitorilor până la 29 octombrie 2007, urmând ca până la 31 martie 2008 să fie înregistrată compania de proiect. Realizarea unităților trei și patru de la Cernavodă presupune fonduri de investiții de peste 2,2 miliarde de euro. Fiecare din cele două reactoare ar urma să aibă o putere instalată de 720 MW.