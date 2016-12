Din cauza iernii grele și a crizei conomice

Constructorii hibernează până în februarie

Nu doar ninsoarea și gerul iernii îi țin pe constructori departe de schele, ci și vremurile. Criza economică a făcut ca multe locuri de muncă din această ramură economică să dispară în 2009. Investiții înghețate Pe vremea când sectorul construcțiilor era motorul creșterii economice în România, se găsea de lucru și iarna. Constructorii se organizau în așa fel încât în sezonul rece să aibă de muncă la interioare. Astăzi… „Ce fac oamenii dumneavoastră?” - l-am întrebat pe Costică Apetri, directorul general al cunoscutei companii „Litoral Construct”. „De la Crăciun și până pe 4 februarie sunt în concediu” - mi-a răspuns acesta. Când se vor întoarce din vacanță, cei 150 de constructori rămași în societate vor executa lucrările la cele 54 de apartamente din blocul ANL de la Valu lui Traian, la cele 15 apartamente din blocul ANL de la Ovidiu și la Universitatea „Ovidius”. Volumul de lucrări nu este suficient pentru a asigura front de lucru pentru întregul an, iar licitații noi nu au apărut. După alegerile prezidențiale și sărbătorile de iarnă, România nu s-a dezmeticit încă, iar până va repune în mișcare mecanismele investiționale, vor mai trece două - trei luni. Dureri vechi Constructorii mizează pe investițiile statului. De la buget, în 2010, vor fi alocate 35,2 miliarde de lei în acest scop. Speranțele sunt legate și de programul „Prima casă”, care, în acest an, va fi orientat spre locuințele ridicate de la firul ierbii. Dinspre Agenția Națională pentru Locuințe nu vine, încă, nicio veste. Pe site-ul său, rubrica licitații este nudă. Dacă va rămâne prea mult timp goală, constructorilor nu le va fi prea bine în 2010. „Lipsa lucrărilor rămâne principala problemă pentru sectorul construcțiilor în 2010. La aceasta se adaugă situația de pe piața creditelor, ale căror dobânzi nu sunt deloc încurajatoare pentru investitori și constructori” - a declarat Costică Apetri. Există totuși un avantaj deloc de neglijat. Astăzi, materialele de construcții sunt mai ieftine cu 15 - 20% față de începutul anului 2009, iar excedentul de mână de lucru din construcții a făcut ca prețul manoperei să nu mai crească. Un trimestru mort Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în primele 11 luni ale lui 2009, un an de criză, volumul lucrărilor de construcții la nivel național a scăzut cu 16,7%, comparativ cu perioada similară din 2008. Cel mai mult s-au diminuat lucrările de reparații capitale (-25,7%) și cele de întreținere și reparații curente (-21,1%). La construcții noi, scăderea a fost de numai 13,5%. Pe tipuri, volumul lucrărilor s-a redus astfel: la clădirile rezidențiale cu 17,6%, la clădirile nerezidențiale cu 16,6% și la construcțiile inginerești cu 16,4%. Prima parte a lui 2010 nu va arăta mai bine decât statistica anului precedent, pentru că în primele luni se continuă lucrările începute în 2009. Iar acestea au fost puține. Probabil că abia din trimestrul II vor începe să apară ofertele de lucrări de construcții, atât din partea statului, cât și a corporațiilor private și a populației. Abia în a doua jumătate a anului, pe măsură ce se va relansa economia și se va ieftini creditul, constructorii vor avea mai mult de lucru.