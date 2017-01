Constructorii duc dorul şantierelor

2

taxe foarte mari

Pentru a construi in acest oras ai nevoie de o serie de aprobari ,chiar si pentru constructii de genul terase,magazii garduri ,acoperisuri care necesita costuri mici ,dar aprobarile sunt mult mai mari decat investitia in sine.Pimaria cere proiect,se plateste o suma ,dar se ia si un procent din valoarea proiectului,se cere aviz de mediu ,de la RAJA ,RADET ,daca este in zona istorica etc.Si atunci de ce credeti ca piata constructiilor este in declin ?