Constructorii de nave îşi caută norocul în pădurile eoliene marine

Constructorii de nave își caută norocul în pădurile eoliene marine

Recent, la Brăila, a avut loc cea de-a 49-a adunare generală a Asociației Naționale a Constructorilor de Nave din România (ANCONAV). Organizația reunește 45 de membri: șantiere navale, producători de echipamente și subansamble pentru nave, unități de cercetare și de clasificare, instituții de învățământ superior.„Anul 2010 a fost dezastruos pentru întreaga industrie navală din România. S-au pierdut circa 3.500 de locuri de muncă la nivel de ingineri, tehnicieni, muncitori. Pe lângă ele au dispărut alte 4.000 de locuri de muncă la subcontractori” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gelu Stan, directorul general ANCONAV.La sfârșitul lui 2010 și începutul lui 2011, situația a început să se schimbe. „Au apărut semnalele pozitive, dar abia în 2012 industria navală va avea motoarele turate. Unele șantiere navale nu au acoperite cu comenzi capacitățile de producție. Toate fac eforturi disperate să-și completeze portofoliile de comenzi. Pierderile de personal din anii trecuți le creează mari probleme. Când apar comenzile, le este foarte greu să adune oamenii de care au nevoie. Mulți constructori de nave au plecat în China și SUA. Românii sunt apreciați ca fiind bine calificați și sunt căutați. Șantierele navale întâmpină greutăți și din cauza industriei pe orizontală, a cărei situație este alarmantă. Foarte mulți producători de echipamente navale au renunțat să le mai fabrice din lipsa de comenzi la timpul respectiv. Pentru a relua producția, au nevoie de foarte mult timp, iar cheltuieli nu pot fi acoperite. De aceea, nici inovarea în echipamente nu a mai dat roade, pentru că nimeni n-a mai investit” - a afirmat directorul general ANCONAV.În ce direcție va evolua industria navală românească în următorii ani? „Ea se orientează în funcție gândirea și comenzile armatorilor străini, aproape în exclusivitate europeni. Direcția este dată de ei. În prezent, șantierele navale din UE produc mai ales nave specializate. Prin intermediul ANCONAV, eu am încercat să sensibilizez câteva șantiere navale să construiască nave pentru fermele eoliene. Agenția Europeană de energie are la dispoziție 6 miliarde euro pentru acest domeniu. Este nevoie de nave care să pună centralele eoliene pe mare și să le întrețină. Fermele eoliene de pe uscat vor dispăreapentru că eficiența lor nu este chiar atât de mare, iar pe de altă parte încep să dăuneze habitatului. Am fost în urmă cu două săptămâni în Germania și mi s-a spus că nu se mai autorizează construirea niciunei centrale eoliene pe uscat. Viitorul este al centralelor pe mare. În Norvegia sunt păduri de centrale eoliene pe apă” - relatează Gelu Stan.