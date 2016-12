Construcţiile înghit plaja din Mamaia

Prin „grija“ administrației Mazăre

Construcțiile înghit plaja din Mamaia

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ce vor vedea vara aceasta turiștii care aleg să se cazeze în zona hotelurilor Doina sau Perla din Mamaia, chiar dacă și-au luat cameră cu vedere spre mare? Betoane, desigur! Nu asta ar fi însă singura problemă. Nu doar că romanticii pierd marea din ochi, însă rămânem și fără bucăți bune din plaja care oricum, de la an la an, e tot mai puțină. Eroziunea costieră, o altă problemă mare, a pălit demult ca importanță în fața „eroziunii“ cauzată de construcții. În zona respectivă se muncește de zor la această oră, semn că se dorește ca lucrările să nu dureze prea mult. S-au făcut și se fac fundații zdravene, căci acolo vor răsări trei imobile cu câte două etaje, nu te miri ce dughene. Beneficiarii sunt Gemaris Trade, Mirciote Perla Star și PF Narciadis Tănase și Cherața, nume mai mult sau mai puțin cunoscute în Constan-ța. Toți au însă o dorință comună: să pună două etaje în plus peste ceea ce se pare că exista deja, însă pe o supra-față nu atât de generoasă. Astfel, obiectivul celor de la Gemaris este „Modernizare și supraetajare 1-2 etaje Bufet Doruleț“ (se lucrează deja și la al doilea), Mirciote a primit avize pentru „Reamenajare, extindere și supraetajare imobile parter la P-1-2 E, având destinația spații comerciale și alimentație publică pentru imobilul din stațiunea Mamaia zona Perla”, iar Narciadis Tănase și Cherața, au tocmit constructor pentru „Reamenajare imobil parter și chioșc răcoritoare și supraetajare cu două etaje”. Să nu credeți însă că aceste „mici“ modificări care se fac acolo nu au toate avizele necesare de la autoritățile locale. Dețin atât autorizație de construire, cât și certificate de urbanism, au confirmat repre-zentanții Inspectoratului Teritorial în Construcții Constanța, așa că, indiferent dacă aceștia sunt ori nu de acord cu faptul că se construiește în neștire pe plajă, au mâinile legate. Lucrurile s-ar putea totuși să se schimbe. Nu de mult, mai exact cu ocazia Forumului Național de Turism care a avut loc la Mamaia, la sfârșitul lunii ianuarie, Elena Udrea spunea că Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului va încerca să „curețe“ plajele, cu ajutorul Legii exproprierilor. Astfel, cele aflate în proprietate privată ar putea fi „recuperate“ și o parte dintre construcții, demolate. Rămâne însă de văzut dacă se va pune la pământ măcar un perete. Așa se face că în continuare plaja pare să fie perdantă în fața indiferenței ori nepăsării celor care ar trebui să se gândească la faptul că pentru litoral avem nevoie și de ceva nisip. Anca CHICU