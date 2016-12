Construcţii navale cu fiscalitate zero, în Rusia

Construcții navale cu fiscalitate zero, în Rusia

Comitetul guvernamental pentru activități legislative al Federației Ruse a aprobat proiectul de lege privind sprijinirea transportului maritim național și a industriei de construcții navale. Documentul a fost aprobat de aproape toate ministerele, existând diferențe între pozițiile celor ale Finanțelor și Dezvoltării economice, în privința sumelor plătite angajaților de către companiile de construcții navale. Proiectul de lege prevede reducerea fiscalității pentru navele ce vor arbora pavilionul rusesc. În plus, va institui zone de construcții navale cu tratament fiscal preferențial. Șantierele navale care intră sub incidența legii vor beneficia de scutirea de taxe vamale la importul de echipamente (față de 10% în prezent), zero TVA pentru navele noi (față de 18%) și alte beneficii. Se propune ca legea să se aplice pornind cu navele a căror construcție a început la 1 ianuarie 2010, în șantierele navale din Rusia și care arborează pavilionul rusesc.