Construct Romtherm şi-a deschis porţile!

Construct Romtherm și-a deschis porțile!

De ieri, o parte din parterul de la Tenis Club IDU a devenit punct de atracție pentru mulți constructori din Constanța, dar și pentru cei care intenționează să facă anumite lucrări de renovare în regie proprie. Timp de patru zile, până duminică, 9 septembrie, Mamaia este gazda Construct Romtherm, târg specializat de materiale de construcții, decorațiuni interioare, instalații și energii neconvenționale. „După o pauză de trei ani, am considerat oportună reluarea organizării acestui târg specializat, având în vedere necesitatea promovării noilor soluții alternative, adaptate condițiilor și cerințelor economice actuale“, a precizat președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA), Mihai Daraban.Din 1997 și până în 2008 această manifestare s-a desfășurat anual, sub denumirea de Tomis Ambient Construct. Această ediție, organizată ce CCINA în parteneriat cu Congaz, reunește un număr de 25 de firme din domeniu, care expun pe o suprafață interioară și exterioară de 700 de metri pătrați. În standurile Construct Romtherm sunt expuse materiale de construcții (gresie, faianță, vopsele lavabile de interior sau exterior, blocuri de zidărie, adezivi etc.), dar și uși pentru garaje, sisteme de panouri solare, echipamente și servicii în domeniul instalațiilor, echipamente și aparataj electric, dar și multe altele.La târg constănțenii pot găsi, de exemplu, și tot felul de soluții pentru o apă pură. Așadar, nu lipsesc dedurizatoarele și filtrele de apă, parcă tot mai căutate de la an la an, dar nici purificatoarele de aer. În plus, tot la Construct Romtherm constănțenii pot intra în contact cu firme care se ocupă cu foraje de puțuri pentru apă.Congaz are planuri mariPrezent ieri la deschiderea oficială a târgului, directorul financiar al Congaz, Ion Crângașu, a precizat că proiectele pe termen scurt ale companiei, în ceea ce privește extinderea rețelei de distribuție, vizează localitățile Lazu și Valu lui Traian, iar pentru anul viitor, Agigea și Eforie Nord și Sud.Construct Romtherm poate fi vizitat până sâmbătă, între orele 10.00 - 19.00, iar duminică, de la 10.00 la 15.00.Astăzi, începând cu ora 11.00, tot la Tenis Club IDU, CCINA, în colaborare cu Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, organizează seminarul „Materiale și soluții pentru eficiența energetică“, acolo unde, spune Mihai Daraban, se va încerca identificarea celei mai eficiente soluții din punct de vedere energetic. În cadrul seminarului va susține o prezentare inclusiv un director din cadrul Direcției Generale Construcții Locuințe și Reabilitare Termică, din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.